가천대, 대학혁신지원사업 평가서 3년 연속 'S등급'

가천대학교가 대학혁신지원사업 평가에서 3년 연속 S등급을 받았다.

가천대는 7일 교육부와 한국연구재단이 실시한 '2025년 대학혁신지원사업 성과평가'에서 최고등급인 S등급을 받았다고 밝혔다.

가천대는 이번 최고등급 선정으로 인센티브를 포함해 총 111억3000여만 원의 대학혁신지원사업비를 확보했다.

대학혁신지원사업은 대학의 자율 혁신과 구조 개선을 지원하기 위해 진행되는 대표적인 대학 재정지원사업으로, 수도권 대학 60개교를 포함해 전국 138개 대학이 참여하고 있다.

가천대학교 전경

이번 성과평가는 교육혁신 성과와 자체 성과관리 두 개 영역을 기준으로 진행됐으며, 가천대는 교육혁신 전략과 실행 측면 모두에서 높은 평가를 받았다.

가천대는 전공 자율선택제 입학생을 대상으로 입학 전부터 조기 전공 탐색과 집중 케어를 제공하는 프로그램을 운영해 학생의 진로 설계 역량을 높였다. 이외에도 모든 재학생을 대상으로 적성 및 특성을 반영한 맞춤형 진로지도를 시행하고, 이를 연도별 추진계획에 따라 체계적으로 운영해온 점이 우수사례로 평가됐다.





이길여 가천대 총장은 "가천대는 학생 중심의 유연한 학사제도와 맞춤형 진로 설계 지원을 통해 교육 혁신을 지속해왔다"며 "이번 성과를 바탕으로 창의적 혁신 교육프로그램을 지속 발전시켜 미래를 이끌 핵심 인재 양성에 앞장서겠다"고 밝혔다.





