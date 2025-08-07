양산시 웅상출장소, 특이민원 발생 대비 모의훈련 실시

경남 양산시 웅상출장소는 지난 6일 민원실 내 특이민원 발생상황에 대비한 모의훈련을 실시했다.
이번 훈련은 최근 빈번하게 발생하는 민원인의 폭언·폭행으로부터 피해를 겪는 공무원을 보호하고, 경찰과의 유기적 협조체계를 구축해 비상상황 발생 시 신속하게 대응하기 위해 추진됐다.
모의훈련은 실제상황을 가정해 민원인의 위법행위와 반복민원 대응지침에 따라 ▲민원인 진정 유도 ▲휴대용 보호장비를 통한 피해상황 촬영 ▲가해 민원인 제지와 비상벨 호출에 따른 경찰의 신속한 출동 ▲피해 공무원 보호·방문 민원인 대피 ▲민원인 경찰 인계 순으로 진행됐다.
오혜정 총무과장은 "훈련 상황에 협조해주신 방문 민원인분들께 감사드린다"며 "민원인의 위법행위에 대해 단호히 대처해 담당공무원을 보호해 공무원은 물론 민원인들이 안심하고 방문할 수 있는 민원실 환경 조성을 위해 주기적인 교육훈련을 통해 지속적으로 노력해나가겠다"고 말했다.
