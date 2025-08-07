양산시 웅상출장소, 특이민원 발생 대비 모의훈련 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 양산시 웅상출장소는 지난 6일 민원실 내 특이민원 발생상황에 대비한 모의훈련을 실시했다.

양산시 웅상출장소 특이민원 발생 대비 모의훈련. 양산시 제공

AD

이번 훈련은 최근 빈번하게 발생하는 민원인의 폭언·폭행으로부터 피해를 겪는 공무원을 보호하고, 경찰과의 유기적 협조체계를 구축해 비상상황 발생 시 신속하게 대응하기 위해 추진됐다.

모의훈련은 실제상황을 가정해 민원인의 위법행위와 반복민원 대응지침에 따라 ▲민원인 진정 유도 ▲휴대용 보호장비를 통한 피해상황 촬영 ▲가해 민원인 제지와 비상벨 호출에 따른 경찰의 신속한 출동 ▲피해 공무원 보호·방문 민원인 대피 ▲민원인 경찰 인계 순으로 진행됐다.





AD

오혜정 총무과장은 "훈련 상황에 협조해주신 방문 민원인분들께 감사드린다"며 "민원인의 위법행위에 대해 단호히 대처해 담당공무원을 보호해 공무원은 물론 민원인들이 안심하고 방문할 수 있는 민원실 환경 조성을 위해 주기적인 교육훈련을 통해 지속적으로 노력해나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>