대한항공, 中 최대 온라인 여행사와 맞손…중화권 공략 가속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대한항공이 중국 온라인 여행사 '씨트립'과 전략적 파트너십을 맺고 중화권 시장 공략에 나섰다고 7일 밝혔다. 씨트립은 글로벌 여행 서비스 기업 트립닷컴 그룹 계열사다. 중국 본토에서 항공권·숙박·열차 등 예약서비스를 제공한다. 등록회원만 3억명이 넘는 중국 최대 온라인 여행사다. 한국을 비롯한 해외에서는 별도 계열사인 트립닷컴으로 서비스된다.

AD

대한항공과 씨트립은 중국 여행 시장을 공동 개척하고 비즈니스 혁신을 추진하기로 했다. ▲씨트립 웹사이트 내 대한항공 공식 플래그십 스토어 운영 ▲대한항공 항공권 포함한 차별화한 여행 상품 개발 ▲기업 상용 수요 대상 맞춤형 프로모션 등 전방위 협력에 나선다.

이번 협력으로 대한항공은 중화권 여행 수요를 흡수하고 한중 문화 교류에 기여할 수 있을 전망이다. 한국관광공사에 따르면 지난해 방한한 중국인 관광객은 460만여명으로 국가별 집계에서 1위를 차지했다. 올해 상반기는 한국을 찾은 중국인 관광객이 252만명을 넘어서며 전년 동기 대비 13.8% 늘었다.

대한항공은 현재 베이징·상하이·광저우 등 중국 20개 주요 도시(21개 공항)에 26개 노선을 운영 중이다. 매주 200여 항공편으로 한국과 중국을 활발히 연결하고 있다. 아시아나항공과 통합 이후 더욱 탄탄한 중국 노선망을 확보할 것으로 관측된다.





AD

박요한 대한항공 중국지역본부장은 "중국 노선 수요 회복 신호에 맞춰 중국 시장 내 대한항공의 입지를 한층 강화하고 고객 수요 분석을 통해 더욱 다양하고 효율적인 서비스를 제공할 수 있을 것"이라고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>