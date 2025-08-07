파두, 美 'FMS 2025'서 최고 혁신 기술상…"FDP 상용화 혁신 인정"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파두, FMS서 세 번째 수상

SSD 소프트웨어 기술 인정

"차세대 스토리지, 고객 발굴 박차"

데이터센터 반도체 전문기업 파두(FADU)가 미국 캘리포니아 실리콘밸리에서 개최 중인 세계 최대 메모리 및 스토리지 기술 전시회 'FMS 2025'에서 최고 혁신 기술상을 받았다.

7일 파두에 따르면 파두는 FMS 2025에서 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 소프트웨어 기술인 'FDP(유동적 데이터 배치)'를 업계 최초로 상용화해 기술 혁신성을 인정받았다.

FDP는 다중 사용자 환경에서 발생하는 '사용자 간 간섭' 문제와 이로 인한 성능 저하를 해결하고 일관된 성능(QoS)을 보장하는 최신 스토리지 기술로 평가받는다.

메모리 및 스토리지 기술 전시회 'FMS 2025' 에서 파두가 ‘최고 혁신 기술상’을 수상했다. (왼쪽부터)제이 크레이머 FMS 2025 ‘베스트 오브 쇼 어워즈’ 시상 프로그램 위원장, 이지효 파두 대표. 파두.

AD

기존 데이터센터용 SSD 기반 클라우드 스토리지 환경에서는 여러 사용자의 데이터가 한 공간에 섞여 저장되기 때문에 속도 저하 및 신호 간섭 등의 문제가 있었다. FDP 기술을 통해 SSD 내부를 사용자마다 완전히 물리적으로 분리된 공간처럼 활용할 수 있게 했다.

SSD 안에 사용자 전용 저장공간을 따로 구획해 ▲데이터 저장 효율 향상을 통한 속도 및 응답 시간 개선 ▲쓰기 증폭 현상 감소를 통한 SSD 수명 연장 ▲동시 사용 환경에서도 일관된 성능 유지 ▲데이터 배치 최적화를 구현해 전력 소비 절감 등 AI(인공지능)·클라우드 환경에서의 다양한 최적화 효과를 입증했다.

FDP는 메타와 구글이 표준화를 주도하고 글로벌 하이퍼스케일러 데이터센터에 실제 적용된 기술이다. 업계에서는 이 기술이 향후 AI 스토리지 환경에서 핵심 기능으로 자리잡을 것으로 기대하고 있다.

파두는 지난 2018년 '최고 혁신 SSD 컨트롤러', 2020년 '최고 혁신 플래시 메모리 스타트업'에 이어 올해까지 FMS에서만 세 번째 수상을 했다.

이번 FMS 2025 어워드 프로그램 의장 겸 네트워크 스토리지 어드바이저스 회장인 제이 크레이머는 "FDP의 NVMe(비휘발성 기억장치 익스프레스) 사양은 SSD에서의 데이터 배치 관리를 통해 쓰기 증폭을 줄이고 데이터 센터에서 저장 공간의 최적화한 활용을 가능하게 하는 표준화된 방법으로 설계됐다"며 "대규모 데이터 센터에서 다양한 AI 모델의 성능 저하를 제거해 데이터 처리 시간을 크게 줄이고 AI 훈련을 최적화하는 파두의 유연 데이터 배치 기술을 인정하게 돼 자랑스럽게 생각한다"고 말했다.





AD

이지효 파두 대표는 "FDP는 단순한 기술 개념이 아닌 전 세계 기업이 참여하는 기술 표준 기구 '오픈 컴퓨트 프로젝트(OCP)'에 등록된 상용 기술"이라며 "AI와 클라우드 시대에 요구되는 속도와 효율 그리고 신뢰성을 동시에 갖춘 FDP를 통해 차세대 스토리지 시장을 선도해 나가는 동시에 신규 고객 발굴에도 박차를 가할 것"이라고 밝혔다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>