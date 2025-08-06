특검, 7일 尹 2차 체포시도…법무장관, 서울구치소에 "적극 협조" 지시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2차 체포 실패하면 영장 재발부 염두

김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 7일 윤석열 전 대통령에 대한 체포영장 재집행에 나선다.

6일 법조계에 따르면 특검팀은 체포영장 기한 만료일인 7일 오전 경기 의왕시 서울구치소에서 윤 전 대통령 체포영장 집행을 시도한다. 1차 집행 시도가 윤 전 대통령의 완강한 거부로 무산된 지 엿새 만이다.

윤석열 전 대통령. 연합뉴스

1차 시도 당시엔 윤 전 대통령이 속옷 차림으로 독방 바닥에 누워 조사를 거부하면서 강제 인치가 무산됐다.

특검팀은 이후 언론 브리핑에서 당시 윤 전 대통령에게 다음에는 물리력을 동원해서라도 집행을 완료하겠다고 통보했다는 사실을 알린 바 있다.

특검팀은 이번에도 체포영장 집행에 실패하면 영장 재발부까지 염두에 두고 있다.





법무부도 이날 정성호 장관이 서울구치소에 '법과 원칙에 따라 엄정하고 공정한 법 집행이 이뤄지도록 특검의 체포영장 집행 업무에 적극 협조할 것'을 지시했다고 밝혔다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

