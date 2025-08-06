이장우 대전시장 "명태균 만난 적 없다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민주당 "공천 관련 의혹 즉각 해명해야"



국민의힘 "민주당은 정치브로커 명태균과 한 몸인가?"

이장우 대전시장

AD

정치브로커 명태균 씨가 5일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 이장우 대전시장을 언급한 것과 관련 이장우 대전시장은 "명태균이라는 사람과는 만난 적이 없다"고 선을 그었다.

이 시장은 "김건희 여사와 일면식도 없다"면서 "선거하면서 누구한테 공천을 부탁한 적이 없다. 지금까지 세 번 경선했는데 선거에서 경선하는 것을 기본으로 생각한다"고 밝혔다.

명 씨는 이날 자신의 페이스북에 "김건희 여사가 명태균에게 대전시장 이장우 공천과 관련해 아주 재미있는 말씀을 해주셨다"라며 "특검이 바빠지겠다"는 내용의 글을 올렸다.

이 글을 두고 더불어민주당 대전시당은 "이 시장은 윤석열, 김건희 부부의 공천 관련 의혹에 대해 즉각 해명해야 한다"며 "수사 당국은 성역 없이 수사해야 한다"고 즉각 성명을 냈다.

이어 "명 씨 발언은 이 시장 공천 과정에 윤석열과 김건희의 개입이 있었다는 해석이 가능하다"며 "명 씨의 주장은 단순한 의혹 제기를 넘어 구체적인 정황을 암시하고 있다"고 주장했다.

이에 대해 국민의힘 대전시당은 "민주당은 정치브로커 명태균과 한 몸인가"라며 "아무런 증거도 없는 명 씨 글에 기다렸다는 듯 비난 성명을 냈다"고 비판했다.

또 "민주당은 특검까지 하며 전국민적 사기꾼으로 몰렸던 명태균이 이제 와 진실만을 말하는 정치 천재로 거듭난 것인지 묻고 싶다"고 반문했다.





AD

이장우 대전시장은 "구체적으로 언급한 것도 없고 장난치듯 (SNS에 올렸는데) 나중에 책임을 져야 할 것"이라며 명 씨에게 법적 책임을 묻겠다고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>