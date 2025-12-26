WSJ "北 '어둠의 은행가' 심현섭 등 통해 자금 세탁"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

북한 김정은 정권이 미국의 제재를 피해 가상자산 탈취로 조달한 자금을 현금화하는 이른바 '어둠의 은행가' 네트워크의 핵심 인물로 지목된 심현섭에 대해 미 연방수사국(FBI)이 700만달러(약 101억원)의 현상금을 내걸었다.

월스트리트저널(WSJ)은 미 법무부의 기소장 등을 토대로 25일(현지시간) 심현섭에 대해 보도했다.

미 FBI의 심현섭 지명수배 화면. FBI 홈페이지 캡처

그는 '심 알리' 또는 '심 하짐'이라는 이름을 사용해 주로 아랍 국가에서 활동했다. 미국 검찰은 심씨가 김정은 정권을 대리해 자금 세탁과 제재 회피에 가담했다고 본다.

미국 사법당국 관계자들과 사이버보안 분석가들에 따르면 매년 수천 명의 신분을 위장한 북한 노동자들과 해커들이 러시아, 중국, 아프리카 등지에서 매년 수억달러를 벌어들여 북한에 전달하고 있다. 이렇게 벌어들인 불법 자금은 북한과의 연결고리가 드러나지 않도록 미국의 금융규제를 피해 자금 세탁을 해야 한다. 이 지점에서 심씨 같은 은행가들이 등장한다.

탈북한 류현우 전 주쿠웨이트북한대사관 대사대리는 과거 쿠웨이트에서 10번 이상 심씨를 만났다고 밝혔다. 심씨는 북한 대외무역은행 계열사 대표로 해외에 파견돼 쿠웨이트와 아랍에미리트(UAE) 등에서 활동했다. 류 전 대사대리는 당시 심씨가 자신의 자금세탁 수법을 설명했는데, 브로커를 통해 가상자산을 현금으로 바꾼 뒤 이를 위장회사 계좌로 옮겨 인출하는 방식이라고 전했다.

북한의 'IT 노동자들'이 해킹을 통해 가상자산을 탈취하면 이를 심씨에게 보낸다. 이때 추적이 어렵게 여러 디지털 월렛을 거친다. 심씨는 미리 매수해 둔 UAE나 중국 등의 브로커를 통해 가상자산을 달러로 바꾼다. 브로커들은 이 돈을 심씨의 위장회사 계좌로 이체한다.

이렇게 되면 심씨는 북한으로 돈을 송금하지 않고도 직접 김정은 정권을 위한 물품을 구입할 수 있다. 미국이 기소한 내용 중 하나에 따르면 심씨는 2019년 러시아 하바롭스크에서 헬기를 구매했는데 당시 30만달러 규모의 거래대금을 짐바브웨의 한 로펌을 통해 송금했다.

또 2017년 가상자산 절도 행위로 얻은 자금으로 통신 장비를 구매했는데 당시 장외거래 트레이더가 관리하는 다른 지갑으로 5만달러 상당의 비트코인을 이체했고, 이 돈은 달러로 환전돼 홍콩에 있는 위장 회사의 은행 계좌로 흘러 들어갔다. 미 검찰에 따르면 이 돈은 태국 통신기기 판매상에게 송금됐다.

심씨는 북한의 주요 외화벌이 수단인 '가짜 담배' 제조 및 밀매에도 역할을 했다. 북한은 말보로 등 유명 브랜드 담배를 가짜로 만들어 베트남과 필리핀 등에 판매한다. 그는 중국이나 UAE 등에 차려둔 위장회사를 이용해 담뱃잎을 구입, 배를 통해 북한으로 보냈다. 이를 위한 대금 역시 시티·JP모건·웰스파고·도이체방크·HSBC·뉴욕멜론 은행을 통해 달러로 결제됐다.

가상자산 절도를 추적하는 '체이널리시스(Chainalysis)' 자료에 따르면 심씨 같은 북한 은행가들은 몇 년에 걸쳐 탈취된 가상자산 60억달러 이상을 북한을 위해 세탁했다.

WSJ는 현재로서는 심씨를 검거하는 것이 거의 불가능하다고 전했다. 그는 유엔(2016년)과 미국(2023년)의 제재 대상자 명단에 올랐으며, 2022년 UAE에서 추방돼 중국 단둥으로 이동한 것으로 파악된다.





중국 외교부는 WSJ에 심현섭의 활동에 대해 알지 못하며, 그에 대한 미 재무부의 일방적 제재에 반대한다는 입장을 밝혔다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

