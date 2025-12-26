'일본 여행 가지마' 中 또 초강수…여행사에 "비자신청 40% 줄여라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여행사에 비자 신청 60% 수준으로 제한

일본행 항공편 및 숙소 예약 취소 잇따라

중국 당국이 자국 여행사에 일본행 비자 신청 물량을 기존 대비 60% 수준으로 줄이도록 지시한 것으로 전해졌다. 해당 조치는 당초 연말까지 한시 적용될 예정이었으나 내년 3월까지 연장되며 일본 관광 산업에 상당한 영향을 미칠 것으로 보인다.

도쿄 아사쿠사 지역을 방문한 중국 본토 관광객들의 모습. AP연합뉴스

교도통신은 25일 중국 현지 여행업계 관계자들을 인용해 중국 정부가 지난 11월 하순 대형 여행사들을 상대로 일본행 비자 신청을 축소하라는 방침을 전달했다고 보도했다. 애초 이 조치는 올해 12월까지 한시적으로 시행될 예정이었지만 이달 들어 같은 내용을 내년 3월까지 유지하라는 추가 지침이 내려진 것으로 전해졌다.

이번 조치는 다카이치 사나에 일본 총리가 '대만 유사시 일본이 존립 위기 사태에 해당할 수 있다'는 취지의 발언을 한 이후 중·일 간 긴장이 고조된 흐름과 맞물려 있다. 중국은 지난달 14일 치안 불안을 이유로 자국민에게 일본 여행 자제를 권고했으며 이후 여행업계를 대상으로 비자 신청 축소 지침을 내린 것으로 알려졌다.

중국 국적자가 일본을 입국할 시에는 비자가 필요하며 단체 관광객뿐 아니라 상당수 개별 관광객도 여행사를 통해 비자를 신청한다. 업계에서는 이번 조치가 단체 관광에 국한되지 않고 방일 수요의 큰 비중을 차지하는 개별 관광객까지 전반적으로 억제하려는 의도가 담긴 것으로 보고 있다.

항공 감축에 예약 취소까지…방일 수요 급감

항공 노선 감축도 이어지고 있다. 중국 항공편 관리 플랫폼에 따르면 내년 1월 중국 본토발 일본행 항공편 취소 건수는 2000편을 넘어섰으며 일부 기간에는 중·일 주요 노선이 사실상 전면 중단된 상태다. 중국 주요 항공사들은 중·일 노선 항공권에 대해 환불과 일정 변경을 허용하는 특별 조치도 내놓고 있다.

이로 인해 최소 수십만 명 규모의 여행 일정에 차질이 발생할 것으로 추산된다. 중국 관광객 비중이 높은 오사카·교토 등 일본 주요 관광지의 숙박·요식업계를 중심으로 예약 취소가 잇따르며 매출 감소를 우려하는 목소리도 나오고 있다.





일본은 중국에서 최근 몇 년 동안 가장 인기가 높은 관광지 중 하나였다. 하지만 중국 정부의 일본 여행 자제 방침 이후 중국의 주요 여행 플랫폼에서 일본이 해외 인기 여행지 상위권에서 제외됐다고 중국 언론들은 보도했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

