'중동 긴장 고조' AFC 서아시아지역 경기 줄줄이 연기

중동 긴장감이 높아지면서 아시아축구연맹(AFC)이 서아시아지역 클럽대회 일정을 줄줄이 연기하고 있다.

AFC는 3일(현지시간) "서아시아지역 AFC 클럽대회 토너먼트 1차전 경기를 연기하기로 결정한 데 이어 9∼11일 개최될 예정이었던 2차전 경기도 추후 공지가 있을 때까지 연기했다"고 밝혔다.

AFC가 3일 서아시아지역 클럽대회 토너먼트 2차전 경기를 연기한다고 밝혔다. AFC 홈페이지

이날 AFC가 연기하기로 한 경기는 2025-2026 AFC 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 16강 2차전 서아시아지역 경기와 서아시아지역 팀들이 참가하는 AFC 챔피언스리그2(ACL2) 및 챌린지리그 8강 2차전이다.

앞서 AFC는 미국과 이스라엘의 이란 공습이 시작된 다음 날인 1일 서아시아지역 팀의 AFC 챔피언스리그 엘리트 16강 1차전 경기도 무기한 연기했다. 해당 경기는 애초 2∼4일 열릴 예정이었다.

동아시아지역 팀들이 참가하는 AFC 클럽대항전 경기는 원래 계획대로 진행될 예정이다.





AFC는 "선수, 팀, 관계자, 파트너 및 팬을 포함한 모든 이해 관계자의 안전과 보안을 최우선으로 생각하며, 모두를 위한 안전한 환경을 보장하기 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.





