강동길 해군참모총장 '정직 1개월'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국방부 계엄 관련 징계위 개최

국방부가 4일 강동길 해군참모총장(대장)에게 '정직 1개월' 중징계를 내렸다.

연합뉴스

AD

국방부는 이날 출입기자단 문자 공지를 통해 "국방부는 12·3 불법 비상계엄과 관련해 해군참모총장에 대해 성실의무 위반으로 중징계 처분했다"고 밝혔다.

국방부는 강 총장이 '내란 사건'과 관련해 의혹이 있다며 징계 절차에 들어갔다. 국방부 징계위는 계엄 당시 합참 군사지원본부장이었던 강 총장이 합참 차장의 계엄사 구성 지원 지시를 자신의 부하인 합참 계엄과장에게 전달했던 일 등을 문제 삼았다고 전해졌다.

국방부는 지난달 13일 계엄에 연루된 의혹이 있다며 강 총장을 직무 배제했다.





AD

강 총장은 이재명 정부에서 대장으로 진급했다. 지난해 9월 2일 이 대통령으로부터 장군의 상징인 삼정검(三精劍) 수치(綬幟)를 받았다.





양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>