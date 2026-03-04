형지그룹, 전순옥 전 국회의원 경영고문 위촉

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

패션 소상공인 경쟁력 높이는데 힘쓸 듯

형지그룹은 제19대 국회의원을 지낸 전순옥 전 의원을 경영고문으로 위촉했다고 4일 밝혔다.

전 고문은 제19대 국회의원 재임 시절 중소상공인 보호 입법과 현장 지원 활동을 펼쳤으며, (사)소상공인연구원 이사장 등을 역임하며 소상공인 정책 연구와 현장 실천을 병행해 온 전문가다. 또한 '도시형소공인 지원에 관한 특별법'을 제정해 국내 소규모 제조업이 지속적으로 예산과 정책적 지원이 이루어질 수 있는 기반을 마련했다.

형지, 전순옥 전 국회의원 경영고문 위촉. 형지

전 고문과 최병오 형지 회장은 한국 의류산업 발전을 위해 (사)한국의류산업협회 활동을 통해 2011년부터 협력 관계를 이어왔다. 그리고 현재 전 고문이 이사장을 맡고 있는 소상공인연구원의 초대이사장은 최병오 회장이었다.

양측은 당시부터 패션산업의 근간인 대리점·협력업체·소상공인을 함께 보호하고 성장시켜야 한다는 철학을 공유해 왔으며, 이번 경영고문 위촉을 계기로 패션 소상공인의 경쟁력을 높이는 데 힘을 모을 것으로 기대된다.

전 고문은 노동운동가 전태일 열사의 여동생으로, 노동 인권과 소상공인 보호 활동을 이어온 인물이다. 현재 전태일기념관 관장으로 활동해 오고 있다.





형지 관계자는 "전순옥 고문은 최병오 회장과 오랜 인연으로 패션산업과 소상공인을 함께 고민해 온 동반자"라며 "여성캐주얼을 비롯해 형지I&C, 형지엘리트, 형지글로벌 등 전국 2000여 개 매장 중심 내수 살리기와 소상공인 상생 실천에 도움이 될 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

