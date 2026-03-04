김동관 한화 부회장 이번주 호주行[양낙규의 Defence Club]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

호주 질롱시 지상무기 생산시설, 오스탈 등 방문

호주 거점 삼아 미국 해양분야 등 방산시장 진출

김동관 한화그룹 부회장과 손재일 한화에어로스페이스 대표이사가 호주를 찾았다. 자주포 현지생산에 이어 한화에서 인수한 조선·방위산업 업체 오스탈에서 대규모 계약을 체결하면서 호주 방산시장을 다지기 위해서다.

호주에서 생산되고 있는 보병전투장갑차 레드백 연합뉴스

4일 업계에 따르면 "김 부회장과 손 대표가 호주 내 한화 관련 방산 시설들을 둘러볼 예정이며 호주 방산시장을 통한 미국 방산시장 구상을 마련하기 위해 방문하고 있다"고 말했다.

김 부회장은 우선 호주 질롱시를 방문한다. 지난달 26일 호주 질롱시 H-ACE(Hanwha Armoured vehicle Centre of Excellence)에서 AS9 자주포 3문의 출하식을 열면서 방산업계 현지 생산 흐름이 본격화되고 있다. AS9은 전 세계 자주포 시장 점유율 50%를 넘는 K9 자주포를 호주 육군 요구에 맞춰 개조한 모델이다. 이번 출하는 단순한 수출을 넘어 해외 현지에서 직접 무기 체계를 생산하고 공급하는 단계로 진입했음을 의미한다.

H-ACE는 2024년 8월 완공된 대한민국 방산업체 최초의 해외 생산기지다. 약 15만㎡ 규모 부지에 본관과 생산동, 주행시험장, 사격장 등 11개 시설을 완비했다. 한화에어로스페이스는 이곳에서 AS9 30문과 AS10 탄약 운반차 15대를 생산해 호주 육군에 공급할 계획이다. 올해 안으로 첫 호주산 AS10 탄약 운반차 출고도 예정되어 있다.

조선·해양 부문에서도 두각을 나타내고 있다. 지난달 한화그룹이 최대 주주(지분율 19.9%)인 호주 조선·방위산업 업체 오스탈은 4조원 규모의 호주 특수선 계약을 따냈다. 오스탈이 호주에서 수주한 역대 최대 규모 계약이다. 오스탈은 수주 잔액을 18조원으로 불리며 10년 치 일감을 확보했다. 오스탈은 호주 헨더슨과 미국 앨라배마 모빌, 캘리포니아 샌디에이고 등에 조선소를 두고 있다. 오스탈이 한화그룹의 해외 조선·방산 사업 확장에 핵심 거점이 될 것이란 전망이 나온다.

이번 계약은 호주 정부와 40억호주달러(약 4조1045억원) 규모의 대형 상륙정(LCH) 8척 건조사업이다. LCH는 길이 100m, 폭 16m, 배수량 약 4000t급이다. 200명 넘는 병력과 한화에어로스페이스가 생산하는 레드백 장갑차 9대를 적재할 수 있다.

호주 정부가 추진하는 '전략 조선' 전략의 핵심 역할을 맡고 있다. 미국에선 미 해군·해안경비대용 함정 건조와 유지·보수·정비(MRO) 사업을 벌이고 있다. 오스탈의 매출은 늘고 있다. 올해 회계연도 상반기(2025년 7~12월) 매출은 11억호주달러(약 1조1218억원)로 전년 동기(8억2570만호주달러) 대비 33.4% 늘었다.

한화그룹은 오스탈을 통해 호주의 차세대 호위함 사업과 핵 추진 잠수함 지원 인프라 구축 등 대형 프로젝트에도 도전할 계획이다. 오스탈의 미국 거점을 발판으로 미군 함정 수주를 늘리고, 한화에어로스페이스와 한화시스템이 보유한 무기·센서·체계통합 역량을 접목하는 방안도 검토하고 있다.





업계 관계자는 "함정 플랫폼(조선)과 탑재 체계(무장·센서)를 묶으면 상당한 시너지가 날 것"이라며 "향후 특히 AUKUS(미국·호주·영국)와 파이브 아이즈(미국·영국·캐나다·호주·뉴질랜드)시장 공략에 속도를 낼 방침"이라고 말했다.





양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr

