"인구가 증가했습니다" …고성군, 합계출산율 0.7로 2년 연속 상승

전년 대비 10.4% 증가하여

전국·경남 증가율보다 높아



경남 고성군은 4일 통계청에서 발표한 2025년 합계출산율(잠정) 결과 고성군의 합계출산율이 0.70을 기록하여 전년 대비 10.4% 증가했다고 밝혔다.

이는 전국 증가율(7.0%)과 경상남도 증가율(7.3%)을 모두 상회하는 수치로, 2년 연속 반등 흐름을 이어간 점에서 의미가 크다.

합계출산율은 여성 1명이 가임기간(15세∼49세) 동안 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수를 의미하는 것으로 대표적인 출산력 지표이다. 고성군은 2023년 0.62로 최저점을 기록한 이후, 2024년 0.63, 2025년 0.70으로 상승하며 점진적 회복세를 보이고 있다.

특히 2025년의 상승 폭은 최근 몇 년 사이 가장 큰 증가폭으로, 단순한 수치 개선을 넘어 구조적 변화 가능성을 보여주는 신호로 평가된다.

이번 합계출산율 상승은 인구 감소가 지속되는 상황 속에서도 실질적 출산 연령층인 30대 초반 여성 인구의 감소 폭이 완화된 점이 주요 요인으로 분석된다.

이는 청년 정착과 생활 안정 기반 조성 정책이 일정 부분 효과를 내고 있음을 시사하며, 단순히 출생아 수 증가에 그치지 않고, 출산 가능 인구 기반을 유지·확대하는 방향으로 정책 효과가 나타나고 있다는 점에서 주목된다.

그동안 고성군은 △출산장려금 △아빠 육아휴직 장려금 신설 △한방 첩약 지원 △'고성살이 ONE-STOP 안내 도우미 센터' 운영 등 임신·출산·양육 전 단계에 걸친 맞춤형 지원을 추진해 왔으며, 출산 지원 시책을 추가 발굴하여 아이를 낳고 키우기 좋은 환경을 지속해서 강화할 계획이다.





김종춘 인구청년추진단장은 "합계출산율은 고성군의 미래 지역 활력을 좌우하는 핵심 지표"라며 "출산과 양육에 대한 실질적 지원을 더욱 강화하고, 청년이 머무르고 가정을 꾸릴 수 있는 환경을 확충하는 노력을 지속하겠다"라고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

