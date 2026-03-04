애플, 자체 'M5 프로·맥스' 칩 탑재 맥북 프로 선봬…"AI 기능 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

애플이 성능을 대폭 끌어올린 자체 개발칩 'M5 프로·맥스'를 탑재한 신형 맥북 프로를 공개했다.

애플은 3일(현지시간) 최신 M5 프로·M5 맥스칩을 장착해 인공지능(AI) 기능을 강화한 맥북 프로(14인·16인치)를 출시한다고 밝혔다.

애플이 3일(현지시간) 출시한 새 맥북 프로

이번 모델은 고부하 작업을 위해 병렬 처리 능력 등을 크게 확장한 것이 특징이다. 이를 통해 전작 대비 4배 향상된 거대언어모델(LLM) 프롬프트 처리 기능과 8배 빨라진 AI 이미지 생성 기능을 제공한다. 사용자는 자체 AI 모델에 대한 로컬 트레이닝을 하거나, 디자인 작업에 AI 기반 도구를 활용할 수 있게 된다.

이번 모델에 탑재된 M5 프로와 M5 맥스는 '퓨전 아키텍처' 방식으로 설계됐다. 신형 칩들은 최고 속도를 구현하는 슈퍼코어 6개에 성능코어 12개를 더한 18코어로 개발돼 성능을 대폭 개선했다.

속도와 저장 용량 또한 향상됐다. 이번 모델은 이전 세대 대비 읽기, 쓰기 속도가 2배 빨라고, 배터리 사용 시간은 최대 24시간이다. M5 프로, M5 맥스를 탑재한 맥북 프로는 각각 1TB, 2TB 저장 용량이 기본 제공된다.

애플은 이와 함께 M5를 탑재한 맥북 에어, 12 MP 센터 스테이지 카메라로 이미지 품질을 높인 모니터 '스튜디오 디스플레이', '스튜디오 디스플레이 XDR'도 공개했다.





이날 출시한 맥북 프로와 맥북 에어의 가격은 전작 대비 100∼400달러 인상됐으며, 한국 출시 가격은 20만~110만원 올랐다. 새로운 모델은 4일부터 사전 주문할 수 있고, 11일 정식 출시된다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr

