배민, ‘우아한 사장님 자녀 장학금’ 장학생 모집

외식업주라면 누구나 신청 가능

2022년부터 누적 1268명에게 72억원 지급

배달의민족(배민) 운영사 우아한형제들은 외식업주 자녀들의 학업과 성장을 돕는 '우아한 사장님 자녀 장학금'의 2026년도 신규 장학생을 모집한다고 4일 밝혔다.

'우아한 사장님 자녀 장학금'은 우아한형제들 김봉진 창업자가 재산 사회 환원을 약속한 '더 기빙 플레지(The Giving Pledge)'를 통해 사랑의열매에 기탁한 100억원의 성금에 우아한형제들의 기부금을 더해 마련된 기금으로 운영된다. 사단법인 점프가 맡아 운영 중이며, 지난 2022년 첫 시작 이래 현재까지 총 1268명에게 약 72억5000만원의 장학금을 지원했다.

접수 기간은 이달 18일까지다. 배민 입점 여부와 상관없이, 4일 기준 외식업을 운영하는 업주 자녀라면 누구나 신청할 수 있다.

지원 자격은 기초생활수급자, 차상위계층, 중위소득 130% 이하인 경제적으로 어려운 외식업주 가정의 국내 고등학생 및 대학생 자녀다. 장학생으로 선발되면 올해 4월부터 12월까지 2개 학기 동안 연 최대 400만원의 장학금과 맞춤형 성장프로그램을 제공받는다.

올해부터 단절 없는 성장을 돕기 위해 연속 지원 혜택도 확대했다. 고등학생 때 장학금을 지원받았더라도 대학 진학 이후에 최대 4회까지 추가 장학금을 지원받을 수 있게 됐다.

정서적·경험적 지원 프로그램도 운영된다. 장학생에게는 우아한형제들 임직원들이 직접 참여하는 역량 강화 멘토링이 제공되며, 대학생 우수 장학생에게는 글로벌 식견을 넓힐 수 있는 해외 탐방의 기회도 주어진다.





김중현 우아한형제들 지속가능경영센터장은 "5년째 이어온 '우아한 사장님 자녀 장학금'은 이제 외식업 사장님 가정의 든든한 버팀목 역할을 해오고 있다"며 "사장님은 장사에 집중할 수 있도록, 자녀들이 꿈을 위해 성장할 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





