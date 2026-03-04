마천1구역, 용적률 완화…최고 49층 공동주택 공급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

서울시는 송파구 마천1구역 기준용적률을 완화해 최고 49층 규모의 공동주택을 공급한다고 4일 밝혔다.

서울시에 따르면 전날 열린 제1차 도시재정비위원회에서 '마천1구역 재정비촉진계획 변경안'이 수정 가결됐다. 이 지역은 2020년 1월 재정비촉진계획 결정 이후 사업성 문제로 사업이 장기 지연됐다.

서울시는 재촉사업 규제철폐를 적용해 기준용적률 최대 30% 완화, 법적상한용적률 1.2배 적용 등 사업 여건을 개선했다. 용도지역도 상향 조정했다. 용도지역을 상향 조정하면 더 높은 밀도 개발이 가능해 사업성 측면에서 유리해진다.

3-1획지는 1종 일반주거지역에서 2종으로 상향되며, 법적상한용적률은 250% 이내가 적용된다. 3-2획지는 2종에서 3종으로 상향되고, 법적 상한의 1.2배인 360% 이내까지 허용된다. 3-3획지는 2종에서 3종 일반주거지역으로 상향되며, 법적상한용적률은 300% 이내다.

아울러 역세권 지역 내 노후 공공시설을 정비하고, 노인복지센터 및 공공안심산후조리원도 조성할 예정이다.

서울시에 따르면 거여·마천재정비촉진지구 내 마천2,3,4,5구역과 거여새마을구역 또한 정상 추진 중이다. 성내천 복원사업과 연계한 공원·산책로 조성 등 친수 주거단지로 조성된다.





AD

최진석 서울시 주택실장은 "이후 절차에서도 행정 지원을 통해 기간을 단축하고 적기에 주택이 공급될 수 있도록 적극적으로 노력하겠다"고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>