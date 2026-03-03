철원군, 한탄강 주상절리길 개통 4년 만에 관광객 300만명 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'지질학적 보물' 철원 주상절리길

누적 수입 224억원 기록

지역경제 효자 노릇 '톡톡'



강원도 철원군은 지난 1일 철원한탄강 주상절리길이 개통 4년 4개월 만에 관광객 300만명을 돌파했다고 3일 밝혔다.

철원군은 지난 1일 철원한탄강 주상절리길이 개통 4년 4개월만에 관광객 300만명을 돌파했다. 철원군 제공

AD

철원군 관광객 통계에 따르면 주상절리길은 2021년 11월 19일 개장 이후 현재까지 누적 총 300만842명이 방문하여 입장권 수입 약 224억5000만원을 기록했다. 또한 지역경제 활성화에 크게 이바지하고 있는 것으로 평가되는 철원사랑상품권 교환액은 약 109억원이다.

철원 한탄강 주상절리길은 총연장 3.6㎞이며, 유네스코 세계지질공원으로 인증된 한탄강의 기암절벽과 주상절리를 근거리에서 즐길 수 있도록 조성되었다. 또한 주상절리길은 가을에는 단풍, 겨울에는 눈·얼음, 봄에는 야생화가 한탄강의 주상절리와 어우러져 뛰어난 자연경관을 감상할 수 있어 관광객들로부터 큰 호응을 얻었다.





AD

철원군은 지난 1일 철원한탄강 주상절리길이 개통 4년 4개월만에 관광객 300만명을 돌파했다. 철원군 제공

김익수 관광정책실장은 "철원한탄강 주상절리길의 차별화된 매력을 한층 더 강화하고, 계절과 연령층을 아우르는 다양한 콘텐츠를 발굴해 다시 찾고 싶은 관광지를 만들어 가겠다"며 "앞으로도 관광객이 머물고 즐기며 추억을 쌓을 수 있는 철원을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 이어 "관광객이 안심하고 방문할 수 있도록 안전관리에도 만전을 기하겠다"고 덧붙였다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>