강원도교육청, '국방 인재 양성' 한국국방과학고 현판식·기숙사 개관

강원형 마이스터고 '한국국방과학고' 본격 출범

국방사이버보안·국방무인항공·국방로봇 분야 미래산업 인재 양성

강원특별자치도교육청은 3일 국방 관련 산업 분야 전문인력양성의 첫걸음을 내딛는 한국국방과학고의 현판식 및 기숙소 개관식을 개최했다고 전했다.

강원특별자치도교육청이 3일 국방 관련 산업 분야 전문인력양성의 첫걸음을 내딛는 한국국방과학고의 현판식 및 기숙소 개관식을 개최하고 있다. 강원도교육청 제공

한국국방과학고는 김화공업고를 강원특별자치도형 마이스터고로 전환한 학교로, 국방 관련 유망 산업 분야 인재 양성을 목표로 최신식 기자재와 교육시설을 갖추고 본격적인 교육과정 운영에 들어간다.

학생들은 국방 관련 기관 및 기업과의 산학협력과 최신식 실습실을 기반으로 체계적인 전문 교육을 받게 된다. 세부 전공에 따라 △정보통신기기 하드웨어 및 소프트웨어 개발·프로그래밍 △컴퓨터 보안 △로봇 기구 개발 △산업용 전자기기 하드웨어 및 소프트웨어 개발 △소형무인기 운용 및 정비 △항공기 전기전자장비 정비 등 실무 중심 교육과정을 통해 전문 기술을 익히게 된다.

또한 교내에 조성된 최신식 모듈러 기숙사에 입학생 48명 전원이 입소할 예정이며, 2026년에는 급식소 개축을 추진해 보다 안정적인 교육활동 여건을 마련할 계획이다.





김성래 중등교육과장은 "강원특별자치도의 직업계고는 신산업 분야 중심의 재구조화를 통해 전국에서 찾아오는 대한민국 명품 직업계고로 거듭나고 있다"며 "2027년부터 순차적으로 개교하는 강원특별자치도형 마이스터고인 한국세무금융고, (가칭)한국인공지능고, (가칭)강원산림과학고, (가칭)강원모빌리티고도 역시 성공적으로 개교할 수 있도록 지역사회의 관심과 지원을 부탁드리며, 교육청 차원의 행·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

