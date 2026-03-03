광주·전남 40년 만에 재통합…'통합특별시' 7월 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 준하는 지위·연 5조원씩 최대 20조원 재정지원 기반 마련

인구 320만·GRDP 159조원 초광역 경제권 본격 가동

7월1일 출범 앞두고 시도민보고회…“완전고용 도시로”

광주와 전남이 1986년 광주 분리 이후 40년 만에 다시 하나로 묶인다. '전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법'이 국회를 통과하면서 오는 7월 1일 인구 320만명 규모의 통합특별시가 출범한다.

광주광역시와 전라남도는 4일 나주시 한국에너지공과대학교 대강당에서 '광주전남 행정통합 시도민보고회'를 열고 특별법 통과 경과와 향후 비전을 공유했다. 보고회에는 강기정 광주시장과 김영록 전남지사, 시도의회 의장, 범시도민협의회 위원, 시도민 등 700여명이 참석했다.

전라남도와 광주시가 병오년 새해를 맞아 지난 1월 2일 국립5·18민주묘지에서 대한민국 민주화의 상징인 오월 영령들 앞에서 광주·전남 대부흥의 새 역사를 열어가기 위해 양 시·도 대통합을 즉각 추진하기로 선언했다. 연합뉴스

행사는 특별법 브리핑과 시도민 참여 프로그램으로 진행됐다. '시도민이 기대하는 변화' 정보무늬(QR) 투표에서는 일자리 확대, 기업 유치, 청년 정착 확대가 주요 과제로 꼽혔다. 시도민 대표 10명이 참여한 희망 메시지 발표에서는 인공지능(AI)·반도체 등 첨단산업 육성, 균형발전, 골목상권 활성화 등이 제시됐다.

전남광주통합특별법은 지난 1월 2일 국립5·18민주묘지 민주의 문에서 강 시장과 김 지사가 '전남광주대통합 공동선언문'을 발표한 뒤 59일 만에 국회 본회의를 통과했다. 광주 분리 이후 40년 만의 행정통합이다.

그동안 양 시·도는 광주·전남 시군구 순회 공청회와 지역 국회의원-시도지사 연석회의(5회), 시도의회 설명회 등을 통해 의견을 수렴했다고 밝혔다. 시도민 여론은 70% 내외의 찬성으로 나타났다고 설명했다.

특별법은 통합특별시에 서울특별시에 준하는 행정적 지위를 부여하고, 자치권·재정권·조직권을 확대하는 내용을 담았다. 이재명 정부는 연 5조원씩 4년간 최대 20조원의 재정 지원과 2차 공공기관 이전 우대 등 인센티브를 제시했다.

통합특별시는 인구 320만명, 지역내총생산(GRDP) 159조원 규모로 출범한다. 광주의 인공지능·첨단산업 역량과 전남의 재생에너지·농수산·우주항공 기반시설을 결합해 초광역 경제권을 형성한다는 구상이다. 광역교통망 확충과 생활권 통합을 통해 행정·의료·문화 서비스 접근성도 높인다는 계획이다.





광주시와 전남도는 "앞으로 특별법 특례 조항을 보완해 자치분권 모델을 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

