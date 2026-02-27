경찰, '공천헌금' 강선우 자산 1억원 추징보전 신청

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1억원 수수액 범죄수익으로 판단

경찰이 공천헌금을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원의 자산 동결을 추진한다.

27일 경찰 등에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 서울중앙지검에 강 의원 자산 1억원에 대한 기소 전 추징보전을 신청했다. 강 의원의 수수액을 범죄수익으로 판단한 것이다. 추징보전은 형사 피의자가 범죄를 통해 얻은 재산상 이익을 법원 판결 전 임의로 처분하지 못하도록 막는 제도다. 검찰이 청구해 법원이 받아들이면 최종 판결이 날 때까지 동결된다.

2022년 지방선거를 앞두고 1억원의 공천헌금을 주고받은 혐의로 수사를 받는 무소속 강선우 의원이 24일 국회 본회의에 자신의 체포동의안이 상정된 뒤 신상 발언을 하고 있다. 연합뉴스

강선우 의원은 2022년 1월 지방선거를 앞두고 김경 전 서울시의원으로부터 1억원 상당의 공천헌금을 수수한 혐의를 받는다.

경찰은 강 의원이 1억원을 전세 자금으로 쓴 것으로 보고 있다. 강 의원은 김 전 시의원에게 1억원을 돌려줬다고 주장하고 있다.





강 의원에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 다음 달 3일로 예정됐다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

