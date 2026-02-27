본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"단돈 8천원에 순금 가질 수 있어" 발칵…벌써 '20만 장' 팔린 금 제품

윤슬기기자

입력2026.02.27 14:56

수정2026.02.27 15:13

시계아이콘01분 16초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

순도 99.9% 금 스티커 유행하는 中
공임·유통비 탓 시세로 환산 땐 8배 비싸
"투자용 아냐…환금성 낮아"

최근 금값이 높은 수준을 유지하는 가운데 중국에서 초소형 순금 휴대전화 스티커가 인기를 끌고 있다. 저렴한 가격에 금을 살 수 있다는 점을 내세워 수요가 몰리고 있으나, 실제 금값과 비교하면 가격이 지나치게 높아 투자용으로는 적절하지 않다는 평가가 나온다.


27일 중국 후베이성 지역 매체 장강운뉴스는 "최근 금 가격이 높아 큰 중량 제품을 사기 어려워지자, 젊은층을 중심으로 소용량 금 휴대전화 스티커를 구매하는 사례가 늘고 있다"고 보도했다.


"단돈 8천원에 순금 가질 수 있어" 발칵…벌써 '20만 장' 팔린 금 제품 중국 전자상거래 플랫폼 타오바오에서 판매 중인 금 스티커. 타오바오
AD

저렴한 가격에 금 투자?…젊은층 수요 몰려

보도에 따르면 우한에 거주하는 A씨는 춘제(중국의 설) 기간 매장을 방문해 금 휴대전화 스티커를 여러 장 구매했다. 그는 "밀크티 한 잔 값으로 진짜 금을 살 수 있다", "젊은 세대가 전액 구매할 수 있는 첫 금"이라는 온라인 홍보 문구를 보고 구매를 결정했다고 밝혔다.


A씨가 구입한 제품은 1장당 3㎎으로 가격은 38위안(약 8000원)이다. 그는 "구입가가 낮고 순금 재질이라 휴대전화 장식이나 명절 선물로 적합하다고 생각했다"고 말했다.


매체는 지난해 중국 최대 전자상거래 플랫폼 타오바오에서 판매된 순금 휴대전화 스티커는 20만장을 넘어섰다고 전했다. 온라인에서는 2㎎ 제품이 65위안(약 1만3000원)에 판매되기도 한다. 이를 그램당 가격으로 환산하면 3만2500위안(680만2250원)에 달한다.


한 온라인 판매자는 "소중량 금제품은 공임 비중이 높고 포장·물류·브랜드 운영 비용이 더해진다"며 "최근 금값 상승까지 겹쳐 그램당 가격이 높아졌다"고 설명했다.


우한 오프라인 매장에서도 황금 휴대전화 스티커는 대부분 품절 상태다. 20~30대 젊은 소비자들을 중심으로 수요가 몰리면서 춘제 기간에만 수천 장이 판매된 것으로 전해졌다. 현재는 대부분 매장에서 물량이 소진돼 일부 재고만 남은 상태다.


한 매장의 직원은 "제품 중량은 0.002g에서 0.2g 사이로, 단가는 30위안~200위안(6300원~4만2000원)까지 다양하다"며 "소형 제품의 상징성과 디자인을 보고 구매하는 경우가 많다"고 설명했다.


"단돈 8천원에 순금 가질 수 있어" 발칵…벌써 '20만 장' 팔린 금 제품 중국 전자상거래 플랫폼 타오바오에서 판매 중인 금 스티커. 타오바오

공임·유통비…그램당 가격 환산 시 금 시세와 8배 차이

중국 금은보석 장신구 품질검사센터(쓰촨) 실험 결과, 2㎎ 제품의 순도는 99.9%로 확인됐다.


다만 그램당 가격으로 따져보면 시세 대비 과도하게 비싸다는 지적이 나온다. A씨가 구매한 3㎎ 38위안 제품의 경우 그램당 약 1만2666위안(약 265만원)으로 계산된다. 같은 날 금 장신구 판매가가 그램당 1566~1570위안이었던 점을 고려하면 약 8배가량 높은 수준이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

업계 관계자는 "황금 휴대전화 스티커는 공예형 소중량 장신구로 투자용 금과는 성격이 다르다"며 "가격에는 제작 공임과 브랜드·디자인 비용 등이 포함된다"고 말했다. 또 "소중량 제품은 재판매 시 순도 검사와 손실 공제 등의 문제가 있어 일반 금 제품보다 환금성이 낮을 수 있다"며 "소비 목적과 투자 목적을 구분해 신중히 구매할 필요가 있다"고 덧붙였다.




윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기