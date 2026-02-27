"단돈 8천원에 순금 가질 수 있어" 발칵…벌써 '20만 장' 팔린 금 제품

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

순도 99.9% 금 스티커 유행하는 中

공임·유통비 탓 시세로 환산 땐 8배 비싸

"투자용 아냐…환금성 낮아"

최근 금값이 높은 수준을 유지하는 가운데 중국에서 초소형 순금 휴대전화 스티커가 인기를 끌고 있다. 저렴한 가격에 금을 살 수 있다는 점을 내세워 수요가 몰리고 있으나, 실제 금값과 비교하면 가격이 지나치게 높아 투자용으로는 적절하지 않다는 평가가 나온다.

27일 중국 후베이성 지역 매체 장강운뉴스는 "최근 금 가격이 높아 큰 중량 제품을 사기 어려워지자, 젊은층을 중심으로 소용량 금 휴대전화 스티커를 구매하는 사례가 늘고 있다"고 보도했다.

중국 전자상거래 플랫폼 타오바오에서 판매 중인 금 스티커. 타오바오

저렴한 가격에 금 투자?…젊은층 수요 몰려

보도에 따르면 우한에 거주하는 A씨는 춘제(중국의 설) 기간 매장을 방문해 금 휴대전화 스티커를 여러 장 구매했다. 그는 "밀크티 한 잔 값으로 진짜 금을 살 수 있다", "젊은 세대가 전액 구매할 수 있는 첫 금"이라는 온라인 홍보 문구를 보고 구매를 결정했다고 밝혔다.

A씨가 구입한 제품은 1장당 3㎎으로 가격은 38위안(약 8000원)이다. 그는 "구입가가 낮고 순금 재질이라 휴대전화 장식이나 명절 선물로 적합하다고 생각했다"고 말했다.

매체는 지난해 중국 최대 전자상거래 플랫폼 타오바오에서 판매된 순금 휴대전화 스티커는 20만장을 넘어섰다고 전했다. 온라인에서는 2㎎ 제품이 65위안(약 1만3000원)에 판매되기도 한다. 이를 그램당 가격으로 환산하면 3만2500위안(680만2250원)에 달한다.

한 온라인 판매자는 "소중량 금제품은 공임 비중이 높고 포장·물류·브랜드 운영 비용이 더해진다"며 "최근 금값 상승까지 겹쳐 그램당 가격이 높아졌다"고 설명했다.

우한 오프라인 매장에서도 황금 휴대전화 스티커는 대부분 품절 상태다. 20~30대 젊은 소비자들을 중심으로 수요가 몰리면서 춘제 기간에만 수천 장이 판매된 것으로 전해졌다. 현재는 대부분 매장에서 물량이 소진돼 일부 재고만 남은 상태다.

한 매장의 직원은 "제품 중량은 0.002g에서 0.2g 사이로, 단가는 30위안~200위안(6300원~4만2000원)까지 다양하다"며 "소형 제품의 상징성과 디자인을 보고 구매하는 경우가 많다"고 설명했다.

공임·유통비…그램당 가격 환산 시 금 시세와 8배 차이

중국 금은보석 장신구 품질검사센터(쓰촨) 실험 결과, 2㎎ 제품의 순도는 99.9%로 확인됐다.

다만 그램당 가격으로 따져보면 시세 대비 과도하게 비싸다는 지적이 나온다. A씨가 구매한 3㎎ 38위안 제품의 경우 그램당 약 1만2666위안(약 265만원)으로 계산된다. 같은 날 금 장신구 판매가가 그램당 1566~1570위안이었던 점을 고려하면 약 8배가량 높은 수준이다.





업계 관계자는 "황금 휴대전화 스티커는 공예형 소중량 장신구로 투자용 금과는 성격이 다르다"며 "가격에는 제작 공임과 브랜드·디자인 비용 등이 포함된다"고 말했다. 또 "소중량 제품은 재판매 시 순도 검사와 손실 공제 등의 문제가 있어 일반 금 제품보다 환금성이 낮을 수 있다"며 "소비 목적과 투자 목적을 구분해 신중히 구매할 필요가 있다"고 덧붙였다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

