본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위험 종목 14개

장효원기자

입력2026.02.27 08:20

수정2026.02.27 08:45

시계아이콘01분 26초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

차은우 소속사 '판타지오' 등 상장폐지 요건 중복
금융위 발표 퇴출 기준 미달 종목 총 124개

"지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위험 종목 14개
AD

국내증시에서 부실기업 퇴출 움직임이 발 빠르게 진행되고 있는 가운데 금융당국의 기준에 미달하는 기업들이 120개가 넘는 것으로 집계됐다. 특히 동전주이면서 시가총액도 낮은 복합 위기에 처한 종목들도 14개사에 달하는 것으로 나타났다.


27일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난 23일 종가 기준으로 금융위원회가 발표한 증시 퇴출 기준에 미달하는 상장사는 124개사로 집계됐다.


앞서 금융위원회는 지난달 21일, 지난 12일 두 차례에 걸쳐 국내증시에서 부실기업 신속, 엄정 퇴출을 위한 상장폐지 개혁 방안을 발표했다. 이재명 정부의 주식시장 건전화 정책의 일환으로 도입된 방안이다.


금융위는 상장사 중 ▲주가가 1000원을 하회하는 동전주 ▲시가총액이 코스피 300억원, 코스닥 200억원을 밑도는 종목 ▲반기 기준 완전자본잠식 ▲누적 벌점 10점 이상 ▲매출액이 코스피 100억원, 코스닥 50억원 미만이 종목 등을 퇴출시키겠다고 밝혔다. 이중 동전주, 시가총액, 자본잠식, 벌점 10점 등의 기준은 오는 7월부터 적용할 예정이다.


현재 동전주는 총 58개사로 집계됐다. 동전주의 경우 액면병합으로 주가를 1000원 이상으로 만들 수 있어 금융위는 병합 후 주가가 1000원을 넘더라도 액면가보다 주가가 낮으면 상장폐지 대상에 포함시킨다고 밝혔다. 이에 액면가보다 현재 주가가 높은 종목은 제외했다.


또 시가총액 기준에 미달하는 기업들은 77개사로, 매출액이 미달인 종목은 3개사로 집계됐다. 매출액의 경우 코스피는 시총 1000억원, 코스닥은 시총 600억원 미만 종목들 중에서만 기준을 적용하기 때문에 매출이 없지만 시총이 높은 바이오 기업들은 제외됐다.


동전주와 시가총액 기준 모두에 미달하는 기업은 총 14개사로 나타났다. 자본잠식과 공시위반 요건은 현재 기준으로 파악이 힘들어 이번 분석에서는 제외됐다.


이중 가장 시가총액이 낮은 기업은 아이톡시다. 아이톡시의 지난 23일 종가는 465원, 시가총액은 67억원 수준이다.


아이톡시는 게임 퍼블리싱 기업이다. 주요 게임 타이틀은 '갓오브하이스쿨' '천상비K' 'TRAHA' 등이다. 또 지난해 우크라이나 재건 사업에 진출하기 위해 현지 합작법인을 설립하기도 했다. 하지만 실적은 계속 악화됐고 주가는 내리막길을 걸었다.


판타지오도 14개사 중 하나다. 판타지오는 연예 매니지먼트 사업을 영위하는 기업이다. 주요 아티스트로 차은우, 김선호 등이 있다. 차은우는 최근 200억원대의 탈세 논란에 휩싸였고 김선호도 1인 법인 및 탈세 의혹을 받았다. 판타지오 역시 과거 부가가치세 환급 관련 82억원 규모의 세금 추징 처분을 받은 바 있다. 이에 판타지오의 주가는 2024년 2450원을 기록한 후 현재 300원대로 추락했다.


매출액 기준에 미달하는 기업 중에서는 아센디오가 눈에 띈다. 아센디오는 지난해 잠정 기준 59억원의 매출액을 기록했다. 올해도 실적을 내지 못할 경우 상장폐지 대상에 이름을 올리게 된다.


아센디오 역시 연예 매니지먼트 기업이다. 특히 판타지오의 지배구조 최상단에 있는 남궁견 회장이 지난달 이 회사를 인수했다. 남궁 회장은 인수합병(M&A) 시장에서 '기업사냥꾼'으로 알려진 인물이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

금융위는 "부실기업이 신속하게 퇴출되면 그 빈자리에 유망한 혁신기업이 원활히 상장되도록 상장제도 개선도 병행할 것"이라며 "거래소를 전면 재설계하는 수준의 혁신으로 투자자들이 믿고 투자하는 시장을 만들 것"이라고 밝혔다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기