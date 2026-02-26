본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[르포]농어촌 기본소득 덕에 570명 늘어난 장수군.."마을·상점에 온기"

세종=주상돈기자

입력2026.02.26 17:00

시계아이콘01분 29초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

26일 기본소득 첫 지급
인구 2만명 붕괴 우려 → 내년 2만1500명 전망
목욕탕 상점 새롭게 문열어

"기본소득이 오늘 첫 지급 돼 음식점 운영하는 제 입장에선 매출 증대가 기대되죠. 기본소득을 받기 위해 장수군으로 전입이 많아지면 더 많은 손님이 찾을 것 같습니다"(장수군에서 음식점을 운영하는 김기준씨)


농어촌 기본소득이 처음 지급된 26일 시범사업지인 전북 장수군을 찾았다. 장수읍에서 음식점을 운영하는 김기준씨는 기본소득 지급에 따른 소비 증가와 인구 유입 증가를 기대했다. 3남매를 둔 김씨 가족은 매달 75만원의 기본소득을 받는다. 김씨의 아내인 박해진씨는 "첫째만 예체능학원에 보냈었는데 기본소득으로 둘째와 셋째도 태권도나 피아노를 보내려고 한다"며 "그동안은 온라인 소비를 많이 했는데 지역 내에서 소비를 더 하게 될 것 같다"고 말했다.


[르포]농어촌 기본소득 덕에 570명 늘어난 장수군.."마을·상점에 온기" 26일 장수군청에서 송미령 농식품부 장관(윗줄 가운데)과 김기준(윗줄 왼쪽) 가족들이 기념사진 촬영을 하고 있다. 공동취재단
AD

장수군은 기본소득 시범사업 대상 지역으로 선정된 후 인구증가와 함께 가맹점도 늘었다. 주민등록인구는 지난해 11월 2만445명에서 올해 1월 2만1015명으로 570명이 증가했다. 기본소득을 사용할 수 있는 장수사랑상품권 가맹점은 같은 기간 676개소에서 726개소로 50개소 늘어났다.


장수군 관계자는 "기본소득 선정 전에는 인구가 꾸준히 감소하며 장수군 인구가 2만명 아래도 떨어질 우려가 컸다"며 "기본소득 덕에 전인이 늘어 이 추세라면 내년에는 2만1500명 수준이 될 것으로 예상된다"고 말했다.


장수군은 농어촌 기본소득과 연계한 다양한 사업을 추진하고 있다. 올해 5월부턴 청년 창업지원공간, 공유오피스, 회의실 등을 갖춘 청년활력센터를 운영해 청년 유입 및 정착 기반 강화에 나설 예정이다. 하반기엔 장수군 30개 마을을 돌며 생필품을 판매하는 이동장터와 경로당 무인점빵 등을 운영할 계획이다.


[르포]농어촌 기본소득 덕에 570명 늘어난 장수군.."마을·상점에 온기" 26일 장수군 어울림센터의 푸드코트에서 음식점과 카페를 운영하는 대표이 기념사진 촬영을 하고 있다. 공동취재단

이미 읍내에 위치한 어울림센터에는 푸드코트를 조성했다. 이곳에선 지난달부터 음식과 카페 등 3곳이 영업을 하고 있다. 어울림센터에서 카페를 운영하고 있는 이정민씨는 "아직은 많이 알려지지 않아 매출 미미하다"면서도 "기본소득이 지급에 맞춰 메뉴도 다양화하려고 한다. 사람들에게 더 알려지면 매출이 많이 늘어날 것으로 기대하고 있다"고 귀띔했다.


기본소득은 장수군의 면단위 작은 마을로의 인구 유입도 유발하고 있다. 정민수 오옥마을 이장은 "저희 오옥·월천마을과 옥자동 3곳에 65명, 35가구가 살고 있는데 기본소득 대상지 선정 이후 3명이 늘었다"며 "귀농·귀촌을 위해 경기도와 인천에서 우리 마을의 빈집으로 이사를 왔다"고 설명했다.


지난 12월부터 농어촌 기본소득 신청을 받았던 시범사업 대상 10개 군은 26일과 27일 양일에 걸쳐 지급 대상 주민에게 15만 원의 기본소득을 지역사랑상품권으로 지급한다. 이날 송미령 농림축산식품부 장관은 장수군을 찾아 제1호 농어촌 기본소득 수령자에게 지역사랑상품권을 직접 전달했다.


장수군뿐만 아니라 다른 농어촌 기본소득 시범사업 대상 지역에도 변화가 생기고 있다. 남해군에는 주민이 빈 점포에 반찬가게와 '뽀빠이 거리·마켓'을 순창군은 옷가게·분식점이 새로 생겼다. 신안군에는 전자제품 판매점이, 청양군에는 아이스크림 가게 등이 들어섰다.


지금 뜨는 뉴스

AD

[르포]농어촌 기본소득 덕에 570명 늘어난 장수군.."마을·상점에 온기" 송미령 농식품부 장관이 26일 장수군에서 농어촌 기본소득 첫 지급 행사 참석해 인사말을 하고 있다. 공동취재단

송 장관은 "적은 돈이지만 지역에서 소비가 되고, 이 덕분에 청년들이 창업해 새로운 청년이 들어오는 이런 순환이 되면 활력을 찾는 새로운 농어촌으로 거듭날 수 있다"며 "국토가 균형적으로 발전하게 하고 사람이 머물 수 있는 농어촌을 만들기 위한 정책 실험인 기본소득 정책을 통해 소멸 위기의 지역이 다시 활력을 되찾고 다시 도약할 수 있도록 모든 노력을 다하겠다"고 말했다.




세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기