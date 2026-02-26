파리바게뜨, 빵·케이크 가격 최대 40% 내린다

담합 조사 후 설탕·밀가루 가격 내린 후 첫 조치
1000원 가격의 가성비 크루아상도 출시
파리바게뜨는 다음 달 13일부터 빵과 케이크 등 제품 11종의 가격을 최대 40% 인하한다고 26일 밝혔다. 제빵업체가 빵·케이크 가격을 내리는 것은 최근 제당·제분 업체들이 담합 조사 이후 설탕과 밀가루 가격을 3~5% 낮춘 뒤 처음이다.
빵류 6종은 완제품 권장가격 기준으로 100원에서 최대 1000원까지 내린다. 단팥빵·소보루빵·슈크림빵은 각각 1600원에서 1500원으로 100원(6.2%) 인하된다. 홀그레인오트식빵은 4200원에서 3990원으로 210원(5.0%), 3조각 카스텔라는 3500원에서 2990원으로 410원(14.6%) 조정된다. 프렌치 붓세는 2500원에서 1500원으로 1000원(40%) 내려 인하 폭이 가장 크다.
인기 캐릭터 케이크 5종도 가격을 낮춘다. 헌트릭스 골든 케이크는 3만9000원에서 2만9000원으로, 소다팝 케이크는 3만3000원에서 2만5000원으로 각각 1만원(25.6%), 8000원(24.2%) 인하된다. 고가 제품군인 케이크 가격을 대폭 낮춰 소비자 체감도를 높이겠다는 취지다.
이와 함께 3월 중 1000원 가격의 '가성비 크루아상'도 새로 출시할 예정이다. 고물가 속 가성비 제품을 찾는 수요를 겨냥한 전략으로 풀이된다.
지금 뜨는 뉴스
파리바게뜨 관계자는 "지속적인 비용 상승으로 어려움이 있지만, 소비자 부담을 덜고 물가 안정에 동참하기 위해 가격을 인하하기로 했다"고 말했다.
임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>