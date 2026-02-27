현대차그룹, 새만금 혁신 거점…7만 일자리가 달린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부 및 전북 등과 투자협약 체결

올해부터 9조원 규모 단계적 투자

신규 일자리 창출 및 지역 균형 발전



AI 데이터센터·로봇 클러스터

GW급 태양광 발전사업까지

현대자동차그룹이 전북 새만금을 거점으로 '로봇·인공지능(AI)·수소' 중심의 미래 산업 생태계 구축에 나선다. 9조원 규모의 투자를 통해 데이터센터·로봇 제조 클러스터 등을 조성해 '미래기술 기업'으로의 전환에 속도를 낸다는 구상으로, 7만명 이상의 고용 창출 효과가 예상된다.

'로봇·AI·에너지 솔루션 중심 미래기술 기업' 비전 본격화

현대차그룹은 27일 전북 군산새만금컨벤션센터에서 정부 및 전북특별자치도와 '새만금 로봇·수소 첨단산업 육성 및 AI 수소 시티 조성을 위한 투자협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

전북 새만금 지역 112만 4000㎡(약 34만 평) 부지에 2026년부터 로봇, AI, 수소 에너지, 태양광 발전, AI 수소 시티 등 9조원 규모 투자를 실시해 미래 성장동력을 확보하고, 국내 로봇, AI 산업 혁신 및 수소 생태계 대전환을 통한 지역 균형 발전, 일자리 창출 등 국가 경제 활력 제고에도 크게 기여할 방침이다.

새만금은 철도, 항만, 공항 등 광역 교통망을 확충하고 있으며, 서울시 면적의 3분의 2 규모인 409㎢(약 1억 2000여만 평) 부지를 통해 대규모 개발 수요를 수용할 수 있다. 앞서 현대차그룹은 2025년 5월 새만금개발청과 '미래 모빌리티 기술 도입 및 AI 기반 스마트시티 구축 업무협약'을 체결했다.

이날 협약식에는 이재명 대통령과 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 김정관 산업통상부 장관 등 주요 인사들이 참석했다. 현대차그룹에서는 정의선 회장을 비롯해 장재훈 부회장, 서강현 기획조정담당 사장, 성 김 전략기획담당 사장 등 임직원들이 함께했다.

이재명 대통령은 이번 투자가 기업의 지역 진출을 이끄는 최고의 모범 사례가 될 수 있도록 정부가 확실하게 뒷받침할 것임을 강조했다. 이 대통령은 향후 새만금은 로봇이 주민들의 일상과 산업 현장을 지원하는 미래 첨단도시로 변화하게 될 것이라는 비전을 제시했다.

이번 MOU를 통해 정부와 전북특별자치도는 현대차그룹 새만금 혁신 거점 설립을 위해 인허가 등 행정 절차, 로봇, AI 및 수소 에너지 산업 발전을 위한 정책 및 인프라 등을 지원하고, 원활한 사업 추진을 위한 상호 협력 네트워크를 구축하게 된다. 정부 각 부처와 지자체는 이번 사업 추진을 위해 총력을 다한다는 방침이다.

장재훈 현대차그룹 부회장은 "새만금에서 시작되는 차세대 산업 패러다임은 전북을 넘어 대한민국의 미래를 설계하는 대전환의 중추가 될 것"이라며 "제조 전문성을 비롯해 로봇, AI, 수소 에너지 역량을 두루 갖춘 현대차그룹은 첨단 산업 생태계 구축에 나설 준비가 되어있다"고 강조했다.

9조원 규모 투자 시행… 인류 삶 근본적 변화시키는 미래기술 기업으로

현대차그룹은 새만금 혁신성장거점 투자를 계기로 인류의 삶을 근본적으로 변화시키는 '로봇, AI 및 에너지 솔루션 중심 미래기술 기업'으로의 비전을 본격화한다. 현대차그룹의 새만금 투자는 ▲AI 데이터센터 ▲로봇 제조 및 부품 클러스터 ▲수전해 플랜트 ▲태양광 발전 ▲AI 수소 시티 등을 중심으로 한 첨단 가치사슬 구축에 초점이 맞춰진다.

우선 현대차그룹은 미래 기술 두뇌 고도화를 통한 자율주행 및 로봇 등 피지컬 AI 구현의 핵심으로 평가받는 'AI 데이터센터(5조 8000억원)'를 건립한다. AI 데이터센터는 단계적으로 GPU 5만 장급 초대형 연산 능력을 갖추고 SDV(소프트웨어 중심 차량) 개발, 스마트 팩토리 구현 등에 필요한 막대한 데이터를 처리 및 저장한다.

세계 최고 수준의 제조 역량을 고객 맞춤형 로보틱스 기술로 확대 구현할 '로봇 제조 및 부품 클러스터(4000억원)'도 조성한다. 연 3만 대 규모로 들어서는 로봇 제조 공장은 현대차그룹의 제조 솔루션 및 AGV(무인운반차) ·AMR(자율주행 물류 로봇) 기반의 스마트 물류를 도입한다. 중소 자동차 부품 협력사의 로봇 산업 확장을 촉진함으로써 모터 및 센서 등 핵심 부품의 대외 의존도를 낮추는 한편, 국내 로봇 산업의 글로벌 경쟁력 강화에 기여할 전망이다.

미래의 청정에너지 산업 기반 마련을 위해 지역 내 풍부한 재생에너지를 활용해 청정 수소를 생산하는 200㎿ 규모 '수전해 플랜트(1조원)'도 건설한다. 수소 충전소 등 플랜트 인근 공급 인프라 구축을 병행하고, 생산된 청정 수소는 트램과 버스, 수요응답형 교통 서비스(DRT) 등 다양한 모빌리티의 핵심 에너지원으로 활용된다.

새만금의 풍부한 일조량을 활용해 필요 분야에 원활한 전기를 공급하는 GW급 '태양광 발전(1조 3000억원)' 사업도 진행한다. 현대차그룹은 지난 2021년 이후 새만금 육상태양광 1구역에서 99㎿ 규모 태양광 발전시설 운영에 참여하고 있다. 검증된 사업추진역량을 바탕으로 2035년까지 GW급 태양광 발전 포트폴리오를 단계적으로 확보해 AI 데이터센터와 수전해 플랜트의 핵심 전력원으로 활용할 예정이다.

현대차그룹이 보유한 AI와 로봇, 수소 에너지 기술이 유기적으로 융합되어 완성형 산업 생태계를 이루는 'AI 수소 시티(4000억원)'도 조성된다. AI 수소 시티는 정부가 6.6㎢(약 200만 평) 부지에 기반 시설을 공사 중인 새만금 스마트 수변도시에 구현된다. 인근 수전해 플랜트에서 생산된 수소를 활용하는 '지산지소(전기를 생산한 곳에서 소비)'형 에너지 순환 시스템이 도입되고, 미래형·무공해 AI 도시의 표준 모델이 될 전망이다. 현대차그룹은 새만금에서의 도시 단위 실증 경험을 향후 세계 각국의 AI 도시 건설에 적극 반영할 계획이다.

현대차그룹의 새만금 혁신성장거점 중 AI 데이터센터 및 태양광 발전 시설은 2027년 착공해 2029년 완공을 목표로 한다. 같은 해 첫 삽을 뜨는 수전해 플랜트는 2029년 1차 완공 이후 단계적으로 용량을 늘려갈 예정이며, 로봇 제조 및 부품 클러스터는 2028년 공사에 착수해 이듬해인 2029년 끝마칠 예정이다. 산업은행과 국민성장펀드 논의도 추진한다.

7만개 넘는 신규 일자리 창출…국가 경제 활력 제고 기여

이번 투자는 지난해 현대차그룹이 지난해 발표한 125조 2000억원 규모 국내 중장기 투자 계획 가운데 핵심 프로젝트다.

풍부한 재생에너지와 제도 및 인프라를 갖춘 새만금에 신사업 혁신성장거점을 구축함으로써 로봇, AI, 수소 에너지 기술 등 첨단 가치사슬 경쟁력을 고도화하고, 인간 중심 피지컬 AI 선도 기업으로서의 위상을 공고히 한다는 구상이다.

이번 투자가 유발하는 경제효과는 한국은행 등 산업 연관표 기준 약 16조원에 이르며, 직간접 7만 1000명 수준의 고용 창출 효과가 있을 것으로 분석된다.

투자가 본격화하면 새만금을 중심으로 로봇, AI 및 수소 에너지 등 첨단 산업 생태계가 조성되고, 지속가능한 지역 성장의 기반이 마련될 전망이다. 나아가 산학 협력 강화 등으로 신규 유입되는 우수 인재들은 서남해안권 지역에 중장기적 혁신 역량이 뿌리내리는데 이바지할 것으로 예상된다.





현대차그룹 관계자는 "현대차그룹의 세계 최고 수준의 제조 및 혁신 역량을 토대로 대한민국이 미래 산업의 주도권을 선점하는 데 기여하겠다"고 밝혔다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

