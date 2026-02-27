'버거플레이션' 현실화 되나…맥날·버거킹 이어 맘스터치도 가격 올린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 43개 품목 평균 2.8% 인상

"가맹점주 가격 조정 요청 반영"

맘스터치가 다음 달 1일부터 일부 메뉴의 판매가를 조정한다. 단품 기준 총 43개 품목에 대해 평균 2.8% 인상된다.

맘스터치는 대표 메뉴인 '싸이버거' 단품이 4900원에서 5200원으로 인상된다고 27일 밝혔다.

주요 인상 품목은 ▲싸이패티류 버거 300원 ▲'빅싸이순살' 치킨 1000원 ▲순살강정 100원 ▲탄산음료 300원 오른다. '후라이드빅싸이순살'은 1만1900원에서 1만2900원으로, '케이준떡강정'은 4300원에서 4400원으로, 탄산음료(R)는 1600에서 1900원으로 각각 조정된다.

다만 ▲닭가슴살·불고기·비프패티류 버거 ▲뼈치킨 및 와우순살 치킨 ▲감자튀김, 치즈볼 등 사이드 메뉴를 포함한 55개 품목은 기존 가격을 유지하기로 했다.

이번 가격 인상에 대해 맘스터치는 "인건비 및 매장 운영 제반 비용 상승에 따른 가맹점주들의 지속적인 가격 조정 요청을 반영해 복수의 점주협의회와 충분한 협의를 거쳐 결정했다"고 설명했다.

앞서 맘스터치는 지난해 브라질에서 발병한 고병원성 조류인플루엔자(AI) 여파로 글로벌 계육 가격이 15% 이상 급등했을 당시, 고객과 가맹점 부담을 고려해 가격 인상을 실시하지 않았다.





아울러 지난해 하반기부터 현재까지 8개월(2025년 7월~2026년 2월) 간 계육의 원가 인상분 88억원을 비롯해 버거 번, 비프패티, 피클 등 주요 원부재료의 원가 인상분 8억원을 합산한 총 96억원을 가맹본부가 전액 부담하며 원료 공급가와 소비자 판매가를 모두 동결한 바 있다.





허경준 기자

