본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"반도체 다음은 방산"…'한국판 팔란티어'에 수백억 쏟아붓는 VC[VC는 지금]

김동표기자

입력2026.02.27 07:50

수정2026.02.27 08:22

시계아이콘02분 00초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

정부 '방산 스타트업 100개 육성'
방산펀드·투자 유치 등 줄지어
엑시트 불확실성·데이터 병목은 과제

방산이 벤처캐피털(VC) 업계의 유망 테마로 떠오르고 있다. 최근 정부가 '방산 스타트업 100개 육성' 목표를 제시하면서 자금 흐름도 꿈틀거린다. 일부 VC는 드론·AI·무인체계 스타트업을 검토 리스트에 올려두고 있다. 방산혁신펀드로 수십억원대 투자를 유치하거나, 방산 수출과 방산 스타트업을 겨냥한 정책형 펀드 입찰에 적극 참여하는 등 움직임도 구체화하고 있다.


27일 VC업계에 따르면 컴투스 계열 VC 크릿벤처스는 드론 전문기업 '유비파이(UVify)'에 최근 600억원 규모의 투자를 진행했다. 크릿벤처스·유비파이는 정부가 추진 중인 '50만 드론 전사 양성' 등 국방 드론 정책에도 참여해 민간과 국방이 연계된 기술 생태계 구축에 나설 계획이다. 군집 AI 기반 항공·방산 플랫폼 기업 파블로항공도 기업공개(IPO)를 앞둔 마지막 투자 단계인 '프리 IPO 브릿지' 라운드를 성공적으로 마무리하며 110억원 규모의 신규 투자 유치에 성공했다.


정부 역시 방산 스타트업 생태계 조성에 신호탄을 쐈다. 중소벤처기업부는 지난 23일 '방산 스타트업 육성방안'을 발표하고 2030년까지 방산 스타트업 100개사, 방산 벤처 1000억 기업 30개사를 육성한다는 목표를 제시했다. 방산 스타트업의 투자 유치는 약 13조원 규모의 '넥스트유니콘 프로젝트 펀드'와 1600억원 대의 'K-방산 수출펀드'가 담당한다. 한국성장금융이 올해 첫 출자사업으로 택한 것도 '방산'이었다. 7곳의 위탁운용사(GP)가 도전장을 냈는데, 한화자산운용이 26일 선정됐다.


방산을 보는 달라진 눈
"반도체 다음은 방산"…'한국판 팔란티어'에 수백억 쏟아붓는 VC[VC는 지금] 2026 사우디국제방산전시회에 참가한 현대로템 부스 전경
AD

전통적으로 방산은 대형 기업 중심의 정부 수주 산업이었다. 하지만 러시아·우크라이나 전쟁을 거치며 전장은 달라졌다. 드론, 인공지능(AI), 자율로봇, 데이터 분석 같은 첨단 기술이 실전에서 성패를 가르는 핵심 요소로 부상했다. 미국에서는 팔란티어 테크놀로지스, 안두릴 인더스트리즈 같은 기업이 실리콘밸리 자금을 토대로 방산·안보 분야에서 존재감을 키웠다. 이들 기업은 국방과 민간 수요를 모두 겨냥하는 '듀얼유스(Dual-use)' 모델로 빠르게 규모를 키울 수 있었다. 방산에서 검증된 기술이 상업화에 성공할 경우 기업가치 재평가 여력도 크다.


이 같은 전환은 방산을 단순 제조업이 아닌 기술 기반 산업으로 재해석하게 만들고 있다. 그리고 이는 VC의 관심으로 자연히 이어지고 있다. 투자 대상으로 방산의 장점은 분명하다. 국방부는 대규모 예산을 운용하는 가장 안정적인 '고객'이다. 한번 납품사로 선정되면 장기 계약이 자연스럽게 이어지는 경우가 많아 수익 가시성이 높다. 인증·보안·규제 장벽이 높은데, 이는 역설적으로 일단 진입하면 강력한 해자(moat)로 작용할 가능성이 있다.


VC가 방산을 탐색하는 또 다른 배경은 중국 의존도 감소와 지정학 리스크 회피라는 요소다. 한 VC 관계자는 "국내외 자금이 중국 노출도를 줄일 수 있는 산업을 찾고 있다"며 "안보·국방 테크는 공급망과 보안 리스크가 비교적 명확한 영역"이라고 말했다. 지정학적 긴장이 투자 의사결정에 영향을 미치며, 각국의 국방 전략과 기술 주권 확보가 투자 논리로 결합되는 모양새다.


방산 투자의 구조적 장벽들
"반도체 다음은 방산"…'한국판 팔란티어'에 수백억 쏟아붓는 VC[VC는 지금]

다만 VC의 방산 투자에는 걸림돌 또한 적지 않다. 기본적으로 투자의 사이클이 길다. 규제와 보안 심사 등 거쳐야 할 단계가 많다. 일반 VC 펀드의 회수 타임라인과 맞지 않는 것이다. 엑시트 경로도 제한된 편이다. VC업계 관계자는 "방산 스타트업의 인수 후보자는 전통 방산 대기업들로 한정되는 경우가 많다"며 "기술특례 상장(IPO) 역시 쉽다고 보기 힘들다"고 말했다.


많은 기관투자자(LP)들이 무기와 관련된 투자를 ESG(환경·사회·지배구조) 기준으로 제한한다는 점도 리스크 요인이다. 이런 LP 제약은 VC가 방산 펀드를 조성하거나 자금을 집행하는 데 부담으로 작용할 수 있다.


산업 현장에서는 기술이나 자금보다 더 근본적인 문제로 '데이터'를 지목한다. 데이터가 확보되지 않으면 스타트업의 기술 발전도 제한된다. 그러나 방산 분야의 데이터는 보안 이슈와 맞물려 공개가 쉽지 않은 것도 사실이다. 데이터 접근이 제한되면 성능 개선이 더디고, 이는 매출 형성의 어려움으로 이어진다. 이런 점은 기업가치 산정에서 불리하게 작용할 수밖에 없다.


지금 뜨는 뉴스

AD

방산 스타트업 관계자는 "업체들은 실질적인 데이터가 필요해 더 많고 다양한 데이터를 요구하고, 군은 보안상 데이터를 제한적으로 제공하면서 충돌이 수시로 발생한다"며 "군 데이터를 안전하게 활용하고 모델을 검증할 수 있는 체계가 필요하다"고 말했다. VC 자금이 본격적으로 유입되기 위해서는 데이터 활용 체계에 대한 정비가 선행돼야 한다는 지적이 나오는 배경이다.




김동표 기자 letmein@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기