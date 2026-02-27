인천 영종·송도∼서울 강남 M버스 2개 노선 추가 개통

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천 영종국제도시, 송도국제도시와 서울 강남권을 오가는 광역급행버스(M버스) 2개 노선이 28일부터 추가로 개통한다.

M6463번 노선은 e편한세상영종하늘도시를 기점으로, 운서역과 인천국제공항고속도로, 올림픽대로 등을 경유해 강남역과 양재꽃시장 일대를 연결한다. 28일 오전 5시 첫차를 시작으로 본격 운행에 들어간다.

해당 노선은 2024년 12월 개통한 M6462번에 이어 영종국제도시와 서울 강남을 잇는 2번째 광역급행버스 노선이다.

M6463번 광역급행버스 노선도. 인천시 제공

M6464번 노선은 송도 6공구 힐스테이트레이크송도2차를 기점으로, 인천대입구역과 사당역, 서초역, 교대역, 강남역을 잇는 구간을 운행한다.

이들 노선은 운행 초기에 차량 2대와 전세버스 1대를 합쳐 총 3대를 우선 투입한 뒤 이용 수요와 차량 확보 상황 등을 고려해 단계적으로 증차할 계획이다.





인천시 관계자는 "M버스 추가 개통으로 영종과 송도 지역의 서울 접근성이 개선될 것으로 기대한다"며 "국토교통부 대도시권광역교통위원회와 협력해 광역교통 서비스를 지속해서 확충하겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

