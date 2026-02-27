KB국민은행, '달리자' 서비스 출시…러닝 거리 따라 포인트·우대금리 혜택

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB스타뱅킹 신규 서비스

서비스 출시 하루만에 가입자 10만명 돌파

KB국민은행은 지난 26일 KB스타뱅킹에 러닝(Running)을 연계한 '달리자' 서비스를 출시했다고 밝혔다.

'달리자'는 만 14세 이상 KB스타뱅킹 이용 고객이라면 누구나 가입할 수 있으며, 고객의 러닝 기록을 관리하고 누적 거리에 따라 다양한 혜택을 제공하는 것이 특징이다. 안드로이드의 삼성헬스 또는 애플의 건강 애플리케이션(앱)과 연동해 러닝 데이터를 자동으로 불러올 수 있다.

특히 해당 서비스 내 '자판기'에서는 러닝 누적 거리에 따라 금융상품 가입 시 사용할 수 있는 스타포인트와 경품을 제공하고, 러닝 관련 정보도 함께 안내한다. 이 서비스는 출시 하루 만에 가입자 10만명을 돌파했다.

KB국민은행은 상반기 중 러닝 누적 거리에 따라 우대금리를 제공하는 적금 상품을 선보일 예정이다. 지속적인 서비스 업데이트를 통해 랭킹 서비스와 챌린지 등 참여형 콘텐츠도 확대한다.

서비스 출시를 기념해 KB국민은행은 내달 31일까지 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 내 서비스 가입고객 중 1명을 추첨해 신세계 이마트 30만원 상품권을 제공하며, 1km 이상 달린 고객 전원에게는 금융상품 가입 시 사용 가능한 스타포인트 5포인트를 지급한다. 이외에도 러닝 누적 거리에 따라 ▲가민 스마트 워치(1명) ▲GS25 모바일 상품권 1000원권(10,000명) ▲스타벅스 아메리카노 모바일 쿠폰(1000명) ▲올리브영 기프트카드 1만원권(100명) 등 다양한 경품을 제공한다.





서비스 및 이벤트 관련 자세한 사항은 KB스타뱅킹에서 확인할 수 있다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

