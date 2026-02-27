경산시, '아픈 아이' 병원 동행 서비스 본격 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

맞벌이·한부모·다자녀가정의 돌봄 공백 해소 기대

경산시(시장 조현일)는 맞벌이 가정과 양육 공백 가정의 돌봄 부담을 덜기 위해 '아픈 아이 병원 동행 서비스'를 3월부터 본격 운영한다고 밝혔다.

서비스는 보호자가 갑작스럽게 병원 동행이 어려운 상황에서 전담 인력이 아동의 병원 방문부터 진료, 귀가까지 전 과정을 안전하게 지원하는 사업이다.

경산시청 전경

이를 통해 양육 가정의 돌봄 부담을 완화하고, 긴급 상황에서도 아동이 적시에 의료서비스를 받을 수 있을 것으로 기대된다.

이용 대상은 경산시에 거주하는 맞벌이, 취업 한부모, 다자녀 가정 등 양육 공백 가정의 자녀 4세부터 초등학생까지이며, 경북도 모바일 앱 '모이소'에서 사전 신청을 통해 이용할 수 있다.

평일 오전 9시부터 오후 5시 30분까지 이용 가능하며, 이용료는 무료, 병원·약제비는 자부담이다.

정성희 사회복지과장은 "아픈 자녀를 두고도 직장을 비우기 어려운 부모들의 현실적인 어려움을 덜어드리고자 서비스가 운영된다"며 "앞으로도 아이 키우기 좋은 도시 조성을 위해 촘촘한 돌봄 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





한편, 자세한 이용 문의는 서비스 제공기관 햇살 열매 사회적협동조합 및 경산시 사회복지과 다문화가족팀으로 하면 된다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

