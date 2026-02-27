㈔구미중소기업협의회, 제24회 정기총회 및 회장 이·취임식

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

㈔구미중소기업협의회는 지난 26일 호텔 금오산 그랜드볼룸에서 회원사 대표 및 임직원, 김장호 구미시장을 비롯한 유관기관·단체장 등 150여 명이 참석한 가운데 제24회 정기총회 및 회장 이·취임식을 개최했다.

1부에서는 한국산업안전보건공단의 재정지원사업 안내, 경북경찰청의 산업기술 보호 가이드 안내, 그리고 지역경제 활성화를 위한 「구미愛써요」 챌린지 릴레이 안내가 진행되어 회원사들이 현장에서 활용 가능한 지원 제도와 정보를 공유하는 시간을 가졌다.

이어 감사보고 후 안건 심의가 진행되었으며, 2025년도 사업 및 결산보고, 2026년도 사업계획(안) 및 세입·세출예산(안), 정관 변경(안), 임원 변경(안) 등이 상정되어 의결됐다.

2부는 축하 공연으로 시작해 내빈 소개에 이어 시상식, 이임사와 취임사, 축사, 협회기 전달 등의 순서로 진행됐다. 또한 제11대 송원호 이임 회장에게 그간의 공로를 기리는 감사패 전달이 이루어졌다.

이날 시상식에서는 지역 중소기업 발전과 산업 현장에 기여한 유공자에 대해 표창이 수여됐다. 경상북도지사 표창은 대신네트웍스㈜ 김문룡 대표이사, 태광산업 홍종철 대표, 브이엔에스 배상용 대표가 수상했다. 구미시장 표창은 ㈜지엠코리아 배효석 공장장, 지상뉴매틱㈜ 양하영 대리가 받았다.

대구지방고용노동청 구미지청장 표창은 ㈜세아메카닉스 이성욱 대표, ㈜테라아이엔씨 하승용 대표가 수상했으며, 대구경북지방중소벤처기업청장 표창은 ㈜성윤하이텍 서상윤 대표, ㈜성우 박종헌 대표에게 돌아갔다. 또한 중소기업중앙회장 표창은 엘씨텍㈜ 정부건 수석, ㈜TSR 신종홍 차장이 수상했다.

송원호 이임 회장은 이임사에서 "지난 임기 동안 협의회와 회원사를 위해 함께해 주신 모든 분들께 감사드리며, 앞으로도 구미 중소기업의 지속적인 성장과 협의회의 발전을 진심으로 응원하겠다"고 했다.

문동환 신임 회장은 슬로건 '변화를 이끄는 중소기업, 미래를 여는 구미'를 제시하며 취임사에서 "회원사 간 소통과 협력을 강화하고, 현장 중심의 지원과 유관기관 협력 체계를 확대하여 협의회가 기업에 실질적인 도움이 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





마지막으로 만찬을 통해 참석자들은 교류의 시간을 갖고, 회원사 간 정보 공유와 지역 중소기업의 발전 방향에 대해 다양한 의견을 나눴다.





