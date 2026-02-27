부산은행, 비대면 사업 역량 강화 위해 토스와 맞손

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

토스앱에 부산은행 전용관 개설

BNK부산은행은 비대면 사업 역량 강화를 위해 금융 플랫폼 토스와 전략적 마케팅 제휴 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 협약은 양사가 보유한 플랫폼과 금융 역량을 기반으로 다양한 비대면 제휴사업을 추진하고, 비대면 고객에게 보다 편리한 금융 서비스를 제공하기 위해 마련됐다고 부산은행은 설명했다.

이번 협약에 따라 토스 애플리케이션(앱) 내 부산은행 전용관이 개설되고, 토스 이용 고객들이 별도 앱 설치 없이 부산은행의 다양한 금융상품을 확인, 가입할 수 있도록 할 예정이다.

또한 포용금융 확대를 위해 웹 기반 대출 프로세스를 도입해 햇살론, 새희망홀씨 등 서민금융상품 접근성을 높일 계획이다.

양사는 이번 협약을 계기로 부산은행의 오프라인 금융 인프라와 토스의 사용자 경험(UX) 및 빅데이터 기술을 결합해 고객 맞춤형 서비스 등 차별화된 디지털 금융 경험을 제공한다는 방침이다.

장인호 부산은행 개인고객그룹장은 "국내 대표 금융 플랫폼인 토스와의 협력을 바탕으로 신규 비즈니스 모델 발굴과 공동 마케팅을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다"라며 "앞으로도 고객에게 실질적인 혜택을 드릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





김진형 토스 금융사업부문장은 "이번 협약을 통해 토스의 사용자 경험과 부산은행의 금융 역량을 결합해 고객 접근성을 높이고자 한다"며 "지역 금융사와의 협력을 통해 플랫폼 내 금융 선택지를 확대하고, 보다 편리한 비대면 금융환경을 만들어 나가겠다"고 강조했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

