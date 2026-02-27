[기고] 일상 속에서 만나는 영웅들, 이번 3·1절엔 현충시설로 가보자

1919년 3월, 우리 민족은 총칼 앞에서도 굴하지 않고 인류 보편의 가치인 자유를 수호하고자 당당히 독립을 선언했다. 그로부터 한 세기가 넘는 시간이 흘렀지만, 3·1운동의 정신은 오늘날 대한민국의 뿌리이자 동력이 되고 있다.

경남동부보훈지청 보훈과 김명성.

AD

경남동부보훈지청은 경남 동부권역의 보훈 문화를 책임지며, 우리 지역 곳곳에 위치한 현충시설을 체계적으로 관리하고 알리는 데 힘쓰고 있다. 창원의 '애국지사 허당 명도석선생 기념비'나 김해의 '한뫼 이윤재선생 기념 조형물' 등 우리 주변에는 그날의 역사를 기억하는 소중한 자산들이 많다.

하지만 아무리 훌륭한 현충시설이라도 국민의 발길이 닿지 않으면 그 의미는 퇴색될 수밖에 없다. 보훈은 거창한 구호가 아니다. 3·1절을 맞아 우리 동네에 있는 현충시설을 한 번 더 눈여겨보고, 그곳의 주인공들에게 감사의 마음을 전하는 작은 관심에서 시작된다. 내가 사는 지역의 역사를 알고 그 가치를 존중할 때, 비로소 일상 속 보훈 문화가 정착될 수 있다.

전국 곳곳의 현충시설이 어디에 있는지 궁금하다면 '국가보훈부 현충시설 정보서비스'에서 알 수 있다. 전국 독립운동 및 국가수호 관련 현충시설에 대한 위치와 정보, 사진을 제공하고 있어 국민 누구나 손쉽게 호국 역사를 학습하고 탐방할 수 있는 길잡이 역할을 하고 있다.

올해 3·1절은 태극기를 게양하는 것에 그치지 말고, 가까운 현충시설을 방문해 보자. 선열들이 지켜낸 이 땅의 소중함을 되새기며 감사의 마음을 가슴에 새길 때, 우리는 더 나은 미래로 나아갈 힘을 얻게 될 것이다. '일상 속 살아있는 보훈'이 우리 지역사회 전반에 든든한 뿌리를 내리기를 기대해 본다.





AD

경남동부보훈지청 보훈과 김명성





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>