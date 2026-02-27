코슈코, 대구 엑스코서 ‘2026 산업생태 구축 2개년 시무식’ 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

㈜코슈코는 24일 대구 엑스코에서 '2026 산업생태 구축 2개년 시무식'을 개최하고 향후 2년간의 조직 운영 방향과 실행 과제를 공유했다. 행사에는 전국 클라운지 지역장을 포함해 본부장·지점장 등 250여 명이 참석했다.

이날 시무식에서는 계열사 바이노텍의 GMP(우수 의약품 제조 및 품질관리 기준) 공장 준공 계획이 주요 안건으로 다뤄졌다. 해당 공장은 5월 완공을 앞두고 있으며, 회사는 이를 계기로 생산 기반을 중심으로 한 운영 구조를 재정비할 방침이다.

코슈코는 '육성·개발·유통'을 연결하는 3S 체계를 하나의 흐름으로 관리하는 방안을 제시했다. 상품 기획부터 생산, 유통까지 이어지는 과정을 내부적으로 연계해 각 계열사의 역할을 보다 명확히 하고, 기능 간 중복을 줄이는 데 초점을 둔다는 설명이다.

전국 클라운지 운영 방향에 대해서도 점검이 이뤄졌다. 회사는 지역장 중심의 책임 운영 체계를 강화하고, 제조 부문과 유통 조직 간 협업 구조를 구체화하겠다고 밝혔다. 이를 통해 공급과 판매 간 조정 기능을 보완할 계획이다.

이와 함께 리포브 화장품의 2025년 APEC 공식 후원 브랜드 선정, 2025년 론칭된 앱소K 대한삼맥의 CES 참가, 3월 26일 개막 예정인 Cosmoprof Worldwide Bologna 2026 참가 계획 등 최근 대외 활동 현황도 공유됐다.

김성희 회장은 기조 메시지를 통해 "바이노텍 GMP 공장 준공으로 생산시설 확충을 비롯해 산업 운영 구조를 재정비하고 계열사 간 유기적 협업 체계를 강화하겠다"고 말했다.

이화용 대표이사는 "향후 2년은 전략을 실행으로 구체화하는 시기"라며 전국 조직과 핵심 인력을 중심으로 산업생태 구축을 추진하겠다고 밝혔다.





한편, 바이노텍 GMP 공장 준공이 예정된 5월 이후 관계사·계열사가 참여하는 2개년 산업생태 구조 구축 프로젝트가 본격 가동될 예정이다.





