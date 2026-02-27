송언석 "민주당 일당독재" 비판…TK통합법 통과 촉구

송언석 국힘 원내대표 27일 국회서 기자간담회



송언석 국민의힘 원내대표는 27일 "더불어민주당이 포악한 정치 난동을 부리면서 대한민국은 전체주의적인 일당 독재 국가 단계로 접어들었다"며 "국민의힘은 현재 체제가 정상적인 민주공화정이 아니라 독재 정치라는 인식하에 비상수단을 동원해 맞서 싸우겠다"고 밝혔다.

이날 송 원내대표는 국회에서 기자간담회를 열고 "민주당이 의원총회 밀실 논의를 통해 이미 상임위원회와 법사위원회를 통과한 법률에 대해 본회의 직전 땜질로 법률을 뜯어고치고, 여야 합의를 파기하는 일이 반복적으로 자행되고 있다"며 "대한민국에 국회가 존재하는지 알 수가 없다"고 비판했다.

26일 더불어민주당은 형법 개정안(일명 '법왜곡죄')의 일부 내용을 수정해 국회 본회의에서 통과시켰다. 아울러 국민의힘이 추천한 천영식 방송미디어통신위원회 상임위원 후보자 추천안은 부결됐다. 송 원내대표는 "민주당의 모습을 보면 사회 전반에 공포 분위기를 조성하며 국가를 대혼란으로 몰고 간 중국의 문화대혁명이 생각난다"고 말했다.

송언석 국민의힘 원내대표가 27일 국회에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 2026.2.27 김현민 기자

송 원내대표는 이날 오전 합동수사본부의 국민의힘 압수수색에 대해서도 "특검과 검찰이라는 정권의 충견이 야당의 심장을 찌르겠다는 뜻"이라며 압수수색에 대응하기 위해 이날 오전 국민의힘은 의원들을 당사로 소집했다.





마지막으로 송 원내대표는 대구·경북 행정 통합법 처리에 대해서도 "민주당이 다른 조건을 붙인다면 광주·전남만 퍼주기 위한 정책임이 다시 한번 확인되는 셈"이라면서도 "이번 회기에 반드시 통과시켜달라고 민주당에 다시 한번 강력히 요구한다"고 말했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

