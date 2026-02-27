화담숲, 내달 27일 개원…산수유 등 식물 4000여종 관람

겨울 휴장 끝내고 시즌 돌입
온라인 사전예약 필수
곤지암리조트는 경기 광주시 화담숲이 겨울 휴장을 마무리하고 다음 달 27일 문을 연다고 27일 밝혔다.
개원과 함께 화담숲은 5.3㎞의 산책길을 따라 봄을 대표하는 노란색의 산수유를 비롯해 복수초, 풍년화 등 봄꽃들이 가장 먼저 봄을 알린다. 화담숲의 16개 테마원마다 4000여종의 식물들이 방문객을 맞는다.
화담숲은 곤지암리조트와 4월 말까지 '봄 수선화 축제'도 진행한다. 행사 기간 화담숲과 곤지암리조트 광장 일대에는 총 10만여 송이의 수선화가 노란 물결을 이룬다. 자작나무숲에서는 2000여 그루의 하얀 자작나무와 수선화가 한데 어우러져 장관을 이룰 것으로 예상된다.
또 화담숲의 이야기와 철학을 새로운 방식으로 경험할 수 있는 복합 문화 공간 '화담채'도 개장한다. 생성형 인공지능(AI)을 활용한 미디어아트 등 인간과 자연의 조화로운 공존이라는 화담숲의 철학을 다양한 방식으로 재해석한 작품들을 함께 경험할 수 있다.
화담숲은 안전한 관람을 위해 시간대별 입장 정원제를 통해 1일 1만명으로 입장객 수를 제한한다. 온라인 사전 예약제로만 운영하며 입장과 1승강장에서 출발하는 모노레일 이용 모두 홈페이지를 통해 원하는 일자, 시간, 인원수를 선택할 수 있다. 온라인 사전 예약은 다음 달 10일 오후 1시부터다.
화담숲 봄 시즌 운영 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지이며 입장 마감은 오후 5시다.
