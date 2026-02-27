시흥5동에 모아주택 393가구 공급 속도…일대 2151가구 조성 목표 순항

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금천구 시흥5동 922-16 일대 모아타운 위치도. 서울시

금천구 시흥5동에 모아주택 393가구가 추가 공급돼 일대에 2150가구가 넘는 모아타운 조성이 가시화된다. 모아타운은 대규모 재개발이 어려운 노후 저층 주거지의 정비모델인 모아주택을 블록 단위로 모아 단지화한 개념이다.

서울시는 소규모주택정비 통합심의 위원회에서 '금천구 시흥5동 922-16 일대 모아타운 관리계획 변경 및 919-60 일대 모아주택 사업시행계획'을 통과시켰다고 27일 밝혔다.

현재 금천구 시흥5동 모아타운은 모아주택 8곳이 사업을 추진 중이다. 그중 시흥5동 919-60번지 일대 모아주택이 첫 번째로 통합심의를 통과해 기존 175가구에서 218가구로 늘어난 총 393가구(임대 66가구 포함)를 공급한다.

금천구 시흥5동 919-60번지 일대 모아주택은 총 7개동의 공동주택과 부대복리시설로 조성된다. 제2종(7층) 일반주거지역에서 제3종 일반주거지역으로 용도지역이 상향되고, 전체 세대수의 10% 이상 임대주택 건설 및 세입자 손실보상에 따른 용적률 인센티브를 받는다. 사업성 보정계수 적용을 통해 사업성이 대폭 향상됐다.

아울러 독산로8길변 가로활성화구역에 근린생활시설, 공동이용시설 및 주민운동시설을 계획해 인근 지역 주민이 같이 즐길 수 있는 공간을 조성한다.

금천구 시흥5동 922-16번지 일대 모아타운은 현재 모아주택 8곳 중 6곳이 조합설립을 완료했다. 모아타운 사업이 완료될 경우 노후 저층 주거지 30층 규모의 주거단지로 탈바꿈해 총 2151가구 규모의 주택이 공급될 것으로 예상된다.





최진석 서울시 주택실장은 "개발이 어려웠던 노후지역이 모아타운 사업으로 신속한 주택 공급과 체계적인 환경 개선이 이뤄질 것"이라며 "주변 지역개발 계획과도 연계될 수 있는 효율적인 계획으로 질 높은 주거환경을 확산해 나가겠다"고 말했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

