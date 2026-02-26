성남시, 이웃 간 정 나누는 공동체 활동 공모…단지당 최대 1000만원 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

층간소음·에너지 절감 등

주민 참여 프로그램 공모

3월 13일까지 접수

경기 성남시(시장 신상진)는 20세대 이상 공동주택 단지를 대상으로 오는 3월 13일까지 '2026년도 공동체 활성화 사업'을 공모한다.

산성역자이푸르지오3단지 클린데이 행사. 성남시 제공

선정된 단지는 오는 5월부터 공동체 활성화 사업 추진에 필요한 비용을 단지당 200만원에서 최대 1000만원까지 지원받는다.

공모 분야는 △층간소음·층간흡연 예방 등 주민 간 갈등 해소 프로그램 △에너지 절감을 통한 관리비 절감 프로그램 △그 밖에 공동체 활성화를 위한 다양한 프로그램 운영 등이며, 총 지원 규모는 8000만원이다.

신청을 희망하는 단지는 성남시 홈페이지(고시·공고)에 게시된 신청서와 사업계획서 등을 작성해, 20세대 이상 공동주택 단지의 '입주자(임차인) 대표회의·공동체 활성화 단체·관리주체(관리사무소 등)' 3자 공동명의로 '보탬e(지방보조금관리시스템)'를 통해 신청하면 된다.

사업비의 20% 이상은 각 단지가 자부담해야 한다.

시는 제출된 사업을 대상으로 선정 심사위원회를 구성해 사업 필요성, 기대효과, 주민 참여도, 지속성 등을 종합 평가해 지원 단지를 선정할 계획이다.

판교원한림풀에버 입주민 공모전. 성남시 제공

성남시는 지난해 △분당구 판교원한림풀에버 '입주민 글·그림·포스터 공모전' △수정구 산성역자이푸르지오 3단지 '단지 내 클린데이 행사' △중원구 한양수자인성남마크뷰 '유아 원데이 도자기 만들기' 등 9개 단지를 선정해 총 6000만원을 지원한 바 있다.





성남시 관계자는 "이번 사업을 통해 입주민 간 소통과 협력이 활성화되고, 이를 바탕으로 지역사회 전반에 긍정적인 변화가 확산되길 기대한다"며 "공동주택 단지의 많은 관심과 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

