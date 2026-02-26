경기보건환경硏, 오산 누읍동 일대 악취 실태조사…3월부터

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도보건환경연구원이 오산시 누읍동 일반공업지역 일대 악취 저감 대책 수립과 사업장 관리 개선을 위해 오는 3월부터 11월까지 실태조사를 실시한다.

누읍동 일반공업지역은 2011년 악취관리지역으로 지정된 후 매년 정기적인 모니터링이 이뤄지고 있다.

도 보건환경연구원은 올해 대기질 조사 지점 10곳과 사업장 조사 지점 18곳을 포함해 총 28개 지점을 대상으로 조사를 진행한다.

조사는 복합악취와 암모니아, 황화수소 등 지정악취물질 22종 등 총 23개 항목이며 지점은 새벽·주간·야간 등 시간대별로 3회 이상 조사한다.

도 보건환경연구원은 조사 결과를 오산시에 공유해 악취 배출 사업장의 시설 개선을 유도하고, 효율적인 악취 관리 정책 수립을 위한 기초 자료로 활용할 계획이다.





정은희 도 보건환경연구원 생활환경연구부장은 "체계적이고 과학적인 실태조사를 통해 누읍동 일대 악취 원인을 명확히 규명하고, 도민들이 안심하고 숨 쉴 수 있는 쾌적한 대기 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

