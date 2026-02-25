성남시, 황새울체육공원 리틀야구장 기공식…35억 투입 연내 완공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

철거 예정된 백현 리틀야구장 대체

"유소년들에게 안정적인 훈련 환경 제공"

경기 성남시는 25일 분당구 수내동 42번지 황새울체육공원에서 리틀야구장 조성 사업 추진을 위한 기공식을 열었다.

신상진 성남시장 등 참석자들이 황새울체육공원 내 리틀야구장 기공식에서 시삽을 하고 있다. 성남시 제공

이날 오후 2시에 열린 기공식에는 신상진 성남시장, 지역 국회의원, 도·시의원, 엔씨소프트 수석부사장, 미래에셋자산운용 투자개발본부장, 야구소프트볼 협회장, 지역 주민 등 150여 명이 참석했다.

황새울체육공원 리틀야구장은 총사업비 35억원이 투입돼 총면적 9700㎡에 1면(약 5000㎡)이 조성된다.

덕 아웃(선수 대기석), 기록실, 휴게 그늘막, 조경시설 등 부대시설도 설치된다.

시는 올해 안에 완공을 목표로 공사를 추진할 계획이다.

리틀야구장이 문을 열면 지역 내 활동 중인 6개 리틀야구단의 유소년(9~12세)들에게 안정적인 훈련 환경을 제공하게 된다.

성남시는 정자동 백현마이스 사업 추진에 따라 올해 하반기 철거가 예정된 관내 유일의 '백현 리틀야구장'을 대체하기 위해 이번 황새울체육공원 리틀야구장 조성을 추진했다.

엔씨소프트 컨소시엄은 지역사회 기여 차원에서 황새울체육공원 리틀야구장 사업비 전액(35억원)을 지원한다.

황새울체육공원 내 리틀야구장 기공식 참석한 야구관계자들과 악수하는 신상진 성남시장. 성남시 제공

해당 기업 컨소시엄은 2021년 4월 당시 분당구 삼평동 641번지 시유지(2만5719㎡)를 8377억원에 매입해 소프트웨어진흥시설 건립(2024년 4월~2027년 10월)을 추진 중이다.





성남시 관계자는 "엔씨소프트 컨소시엄의 사업비 지원은 지자체와 기업 상생의 모범 사례로 남을 것"이라면서 "황새울체육공원 리틀야구장은 유소년들의 꿈과 희망이 자라나는 터전이자 시민 화합의 거점이 될 것"이라고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

