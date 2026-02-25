씨젠, 작년 매출 4742억·영업익 345억…흑자전환

비호흡기 제품군 견조한 성장세 유지

씨젠은 공시를 통해 주요 제품군의 견조한 매출 성장에 힘입어 작년 4분기 영업이익 흑자전환을 달성하며 수익성 회복 흐름을 이어갔다고 25일 밝혔다.

한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결기준 잠정실적에 따르면 씨젠의 지난해 4분기 매출은 1306억원으로 전년동기대비13.3%, 전분기대비 15.0% 증가했다. 영업이익은 69억원으로 전년동기대비 흑자전환을 기록했다. 또한, 지난해 누적 연간 기준으로는 매출 4742억원, 영업이익 345억원을 기록해 연간 실적 역시 흑자전환을 달성했다.

씨젠은 지난 4분기 비호흡기 제품군의 견조한 성장과 함께 호흡기 제품군도 회복 흐름을 보였다고 밝혔다. 비호흡기 신드로믹(syndromic) 제품군 매출은 전년동기 대비 24.4% 증가했다. 신드로믹 진단은 하나의 검체로 여러 감염원을 동시에 검사하는 기술로, 진단 효율성과 임상적 활용도를 높일 수 있는 차세대 분자진단 방식을 말한다. 비호흡기 신드로믹 제품군은 인유두종바이러스(HPV) 제품, 소화기(GI) 제품, 성매개감염증(STI) 제품 등을 말한다.

호흡기 제품군의 경우, 4분기 들어 수요가 회복되며 전반적인 개선 흐름을 보였다. 회사는 유럽 시장에서의 견조한 매출 기반을 유지하는 동시에 글로벌 주요 시장에서의 확장 기회를 지속적으로 모색하고 있다고 덧붙였다.

씨젠은 주요 제품의 글로벌 영업 실적 개선과 함께 데이터 기반 검사와 자동화 전략의 고도화에도 집중하고 있다. 회사는 전세계 PCR 검사 결과 통계 데이터를 연결해 제공하여 질병의 트렌드를 실시간으로 이해하도록 지원하는 STAgora™(스타고라)와 PCR 검사 전 과정을 자동화하는 완전 무인 자동화 시스템 CURECA™(큐레카)를 연계한 진단 운영 체계 강화를 추진하고 있다.

회사는 자동화를 기반으로 표준화된 무인 검사 프로세스 구축과 데이터 활용도 제고가 중장기 성장 기반 확대의 핵심 요소라고 보고 있다. 큐레카를 통해 검사실 운영 효율성을 개선하고, 스타고라를 통해 축적된 통계 데이터를 실시간으로 분석·공유함으로써 PCR 검사 결과의 활용 범위를 확대해 나간다는 방침이다. 씨젠은 4월 유럽임상미생물감염학회(ESCMID)와 7월 미국 진단검사의학회(ADLM) 등 글로벌 무대에서 스타고라와 큐레카 관련 추진 현황을 비롯한 향후 방향성을 공개할 예정이다.





김정용 씨젠 재무관리실장은 "주요 진단 분야 전반의 성장세가 이어지면서 매출 기반이 안정적으로 확대되고 있으며, 수익성 개선 흐름도 지속되고 있다"며 "올해는 글로벌 주요 학회 등을 모멘텀으로 스타고라와 큐레카 등 미래 검사의 패러다임을 바꿀 로드맵을 공유하고, 현장 피드백과 운영 데이터를 바탕으로 기술 및 적용 범위를 단계적으로 개선해 나갈 계획"이라고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

