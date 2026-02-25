코웨이, ‘맞춤 수면 솔루션’ 차세대 매트리스 3종 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026 서울리빙디자인페어 참가

코웨이는 25일 서울 강남구 코엑스에서 개막한 '2026 서울리빙디자인페어'에서 비렉스(BEREX) 혁신 매트리스 3종을 최초 공개했다고 밝혔다.

코웨이는 이번 전시에서 ▲비렉스 스트레칭 모션베드 R시리즈 ▲비렉스 안마 매트리스 M시리즈 ▲비렉스 수면센서 매트리스 S시리즈 등 상반기 출시 예정인 신제품을 대거 선보였다. 사용자 수면 패턴과 신체 특성에 따라 최적의 휴식과 숙면을 유도하는 '맞춤 수면 솔루션'을 구현했다는 점이 특징이다.

수면 전후 스트레칭을 돕는 '코웨이 비렉스 스트레칭 모션베드 R시리즈'

가장 눈길을 끈 제품은 '비렉스 스트레칭 모션베드 R시리즈'로, 침대에 편안히 누우면 자연스럽게 허리를 스트레칭해 수면 전후 최상의 컨디션 회복을 돕는다. 제품 내부에 탑재된 듀얼 스트레칭셀이 매트리스 중간 부분을 부드럽게 상승시키며 허리를 안정적으로 이완시키도록 설계됐다.

일상에서 편리하게 쓰는 '자동 모드'와 수면 전의 긴장된 근육을 풀어 숙면을 유도하는 '수면 모드' 등 자동화된 맞춤 프로그램도 지원한다. 이외 허리 높이 등을 직접 설정할 수 있는 스트레칭 기능을 더해, 초보자부터 숙련자까지 누구나 자신에게 최적화된 스트레칭을 경험할 수 있다. 제품에 따라 머리와 상하체 각도를 조절하는 모션베드 기능이 결합돼, 다채로운 부위별 스트레칭은 물론 편안히 앉아서 독서나 TV 시청을 즐길 수 있다.

'비렉스 안마 매트리스 M시리즈'는 침대의 안락함과 안마기기의 강력한 마사지 기능을 하나로 결합한 융복합 슬립테크 제품으로, 피로 회복부터 숙면까지 끊김이 없이 이어지는 원스톱 수면 케어를 경험할 수 있다. 평소에는 일반 매트리스처럼 사용할 수 있으며 안마모드 작동 시 내장된 '히든 안마 모듈'이 매트리스 표면으로 올라와 밀착 마사지를 진행한다. 안마가 끝나면 다시 안마 모듈이 아래로 내려가고 매트리스 블록이 다시 채워져 편안한 착와감을 제공한다.

또한 사용자 데이터 기반의 '비렉스 수면센서 매트리스 S시리즈'는 개인 수면 관리를 위한 슬립테크가 적용됐다. 스마트워치 등 웨어러블 기기를 착용할 필요 없이 침대에 눕기만 하면, 매트리스에 내장된 센서가 사용자의 수면시간·호흡·심박·뒤척임 등을 분석한다. 사용자는 코웨이 아이오케어 플러스(IoCare+) 앱을 통해 수면 점수와 패턴 등을 확인할 수 있으며 체계적인 수면 관리가 가능하다.





코웨이는 이번에 선공개한 혁신 슬립테크 3종 라인업을 기점으로 침대 시장 내 기술적 리더십을 공고히 한다는 계획이다. 나아가 개개인에 최적화된 비렉스만의 '맞춤 수면 솔루션'을 지속적으로 고도화해, 차원이 다른 휴식의 가치를 전하는 혁신을 이어갈 방침이다. 코웨이 관계자는 "이번 전시는 침대가 가구를 넘어 건강을 관리하는 슬립테크 디바이스로 진화했음을 알리는 대전환의 시작"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

