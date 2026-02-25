핀산협 제6대 회장에 김종현 쿠콘 대표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

25일 정기총회…"현장 중심 합리적 제도개선 추진"

한국핀테크산업협회는 25일 서울 중구 은행회관에서 열린 정기총회에서 김종현 쿠콘 대표이사를 제6대 회장으로 선출했다고 밝혔다.

김종현 한국핀테크산업협회 제6대 회장(쿠콘 대표). 핀산협

AD

김 신임 회장 정기총회 현장 투표 득표율은 70.09%다. 임기는 2028년 2월17일까지 2년이다.

김 회장은 데이터, 페이먼츠, 스테이블코인 등 핀테크 주요 분야에서 20여년간 활동해 왔다.

웹케시 연구소장을 거쳐 현재 쿠콘 대표이사로 재직 중이며, 디지털플랫폼정부위원회 민간위원을 역임하는 등 산업과 정책 현장을 두루 경험해 왔다.

특히 전자금융업, 본인신용정보관리업(마이데이터), 외국환업 및 데이터전문기관 등 다중 라이선스를 기반으로 사업을 해왔고, 관련 제도와 산업 환경에 대한 이해를 갖추고 있다.

김 회장은 취임사에서 "협회 설립 10주년에 중책을 맡게 돼 영광"이라며 "지난 10년이 핀테크의 태동과 성장을 이끈 시간이었다면 이젠 현장 목소리를 정책으로 연결해 규제를 기회로 전환하는 새로운 도약의 시대를 열겠다"고 말했다.

그는 핀테크 산업 재도약을 위한 5대 핵심 추진 과제를 제시했다.

5대 과제는 협회의 법정단체 추진 및 소통 체계 강화, 정보기술(IT) 감사·레그테크 등 공동 인프라 구축, 합리적 대안 제시를 통한 네거티브 규제 환경 조성, 투자 유치 및 해외 진출 등 회원사 기업가치 제고, 회원사 간 소통 및 네트워크 강화 등이다.

김 회장은 "규제 자체보단 현장 특성이 반영되지 못한 일괄적 규제가 혁신의 걸림돌"이라며 "각 업권의 현장과 위험 수준을 고려해 '가능한 건 허용하고, 문제되는 영역만 규제로 관리하자'는 합리적 패러다임 전환을 통해 회원사가 체감하는 변화를 이끌어내겠다"고 강조했다.

이어 "대한민국 핀테크 산업 최전선에서 현장을 지켜온 회원사와 함께 주요 과제를 최선을 다해 수행하고, 결과를 내는 협회를 만들겠다"고 덧붙였다.





AD

한편 이날 정기총회를 통해 부회장, 이사, 감사 등 제6대 이사회 임원이 선출됐다. 신규 부회장사로 비댁스가, 신규 이사사로 에잇퍼센트, 즐거운이 선출됐다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>