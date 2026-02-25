한울소재과학 “세종시, JKM 공장·시설장치 사용승인 허가”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한울소재과학은 첨단소재 전문 자회사 제이케이머트리얼즈(JKM)가 세종특별자치시 전의면 소재에 신축한 공장건축물에 대해 최종 사용승인 허가를 받았다고 25일 밝혔다.

JKM은 다음달 12일 준공식을 개최하고 반도체 핵심 소재 생산을 시작한다. 회사는 2024년 5월부터 총 5470평 부지에 8개동, 건축면적 3436평 규모의 공장을 조성해왔다. 해당 공장은 반도체 패터닝 공정에 사용되는 PSM과 고분자 폴리머를 고품질로 안전하게 생산할 수 있도록 설계됐다. 이번 준공으로 감광제 제조동과 유틸리티 관리동을 비롯해 저온저장창고, 유해물질 저장창고, 위험물 저장창고 등 총 7개동이 완공됐다.

JKM은 2021년 설립 후 고품질 소재 생산을 위한 연구진, 실험설비 및 PILOT 생산설비 등 최첨단 시설을 갖춘 용인연구소를 구축하고 반도체 핵심소재 개발에 매진하여 왔다.

올해 초순수(DIW) 세정을 시작으로 클리닝 작업, 공정안전보고서용 시제품생산 등을 진행하게 되며 인허가 절차를 거친 뒤 하반기 본격 양산에 나설 계획이다. 반도체 후공정용 핵심 소재 생산 설비도 개발 일정에 맞춰 단계적으로 구축한다. 현재 건설 중인 고분자 폴리머 제조동도 연내 준공을 목표로 하고 있다.





JKM 관계자는 "이번 신축 공장 사용 승인은 회사의 지속적인 성장과 미래 경쟁력 확보를 위한 중요한 이정표로 안전과 품질을 최우선으로 하는 생산체계를 구축하여 고객 신뢰를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

