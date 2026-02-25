외제차 리스·상가 계약…회삿돈 27억 빼돌린 대기업 직원 징역형

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주 대기업 공장 발주 조작

협력업체 속여서 대금 가로채

광주지법 전경.

AD

협력업체와 자재 거래를 한 것처럼 꾸며 25억 원대 회삿돈을 빼돌리고 사치 생활을 즐긴 대기업 직원이 1심에서 중형을 선고받았다.

25일 법조계에 따르면 광주지법 제12형사부(재판장 박재성)는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(배임) 및 범죄 수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 A 씨(54)에게 징역 7년을 선고했다.

A씨는 광주의 한 대기업 제조 사업장에서 자재 발주 업무를 담당하던 지난 2021년 10월부터 2024년 11월까지 총 43차례에 걸쳐 허위 자재 발주를 낸 뒤, 회사가 협력사에 거래 대금 24억 9,000만 원을 지급하게 해 이를 가로챈 혐의를 받는다. 세금 명목 비용 약 2억 1,000만 원을 포함하면 해당 기업이 입은 전체 피해액은 27억 원에 달한다.

조사 결과 A씨는 자재 검수 업무까지 겸임하며, 전산상으로 재고 수량을 임의로 변경할 수 있는 내부 시스템 권한을 치밀하게 악용했다. 협력업체로부터 납품받은 자재를 실물 수량 검증 없이 입고 처리한 것이다.

이후 A씨는 협력업체에 "수입 자재를 재가공할 수 있는 공식 협력업체가 아닌 B 사가 있는데, 대금을 대신 받아서 지급해 줄 수 있느냐"고 속여 '대금 우회 지급'을 요구했다. 대기업이 지급한 자재 대금을 고스란히 재입금받은 B 사는 다름 아닌 A씨 아내의 명의로 된 업체였다.

A씨는 재판 과정에서 범행 동기로 '자녀 뒷바라지'를 핑계 댔으나, 실제로는 빼돌린 거액을 개인 채무 변제, 상가 계약, 분양권 매수, 고가 수입차 리스 등에 흥청망청 쓴 것으로 드러났다.

재판부는 "피고인은 자신의 지위와 권한을 이용해 자재를 허위 발주하고 제품 제작에 쓰인 것처럼 조작하는 등 죄책이 매우 무겁다"며 "피해액 대부분이 전부 소비돼 남아 있지 않고 피해 회복조차 전혀 이뤄지지 않은 점을 고려해 형을 정했다"고 판시했다.





AD

A씨는 1심 선고 결과에 불복해 양형 부당 등의 이유로 항소했으며, 2심 재판은 광주고법에서 열릴 예정이다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>