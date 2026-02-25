남도의병역사박물관…고광순 의병장 '불원복 태극기' 전시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지리산 일대 항일투쟁 때 제작

천안 독립기념관 보관 유물

소장자 설득해 기탁받아

전라남도는 1986년부터 40년간 천안 독립기념관에 보관됐던 고광순 의병장의 '불원복(不遠復) 태극기'가 소장자의 뜻에 따라 25일 남도의병역사박물관에 기탁됐다고 밝혔다.

이번 기탁은 항일 의병의 본향인 남도로 태극기가 돌아오도록 전남도가 소장자와 꾸준히 소통하며 박물관 건립 취지를 알리고 기탁을 설득한 끝에 거둔 값진 결실이다. 제107주년 3·1절과 3월 5일 남도의병역사박물관 개관을 앞두고 가장 상징적인 의병의 문화유산이 돌아왔다는 점에서 큰 의미가 있다.

2008년 국가등록문화유산으로 지정된 '불원복 태극기'는 고광순 의병장이 지리산 일대에서 항일 투쟁을 벌일 당시 직접 만들어 사용한 태극기다. 태극 문양 위에 붉은 글씨로 머지않아 국권을 회복한다는 '不遠復'이란 글귀를 뚜렷하게 수놓았다.

목숨을 바쳐 나라를 구하고자 했던 남도 사람들의 강렬한 구국 충혼이 고스란히 담겼다.

고광순 의병장은 임진왜란 당시 활약한 고경명 의병장의 후손으로, 1907년 지리산 연곡사에서 일본군과 치열한 혈전을 벌이다 순국한 대한제국기의 대표적 호국 영웅이다.

전남도는 40년 만에 고향으로 돌아온 불원복 태극기를 남도의병역사박물관 상설전시실의 핵심 유물로 삼고 이를 활용한 다채로운 문화상품(뮤지엄 굿즈)을 개발해 도민이 일상에서도 남도의 의로운 역사를 친숙하게 접하고 기억하도록 할 계획이다.

박중환 남도의병역사박물관 개관준비단장은 "불원복 태극기의 귀향은 도민에게 의향 남도의 긍지를 다시금 일깨워주는 상징적이고 역사적인 계기"라며 "박물관이 의병 정신을 계승하고 도민이 널리 참여하는 '의' 교육의 허브로 자리매김토록 후대 교육 자료로 적극 활용하겠다"고 강조했다.





전남도는 남도의병역사박물관 개관식 당일 소장자로부터 태극기를 전달받고, 도민의 깊은 감사를 담은 기탁 증서를 수여할 예정이다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

