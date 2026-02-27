본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

강아지부터 웨어러블까지…휴머노이드 넘어 '삶 바꿀' 로봇 공개

이지예기자

입력2026.02.27 10:54

시계아이콘02분 03초 소요
언어변환 뉴스듣기

수술·재난구조까지…웨어러블 전면
핵심 화두는 '인간-로봇의 상호작용'
글로벌 석학, 휴머노이드 과열 경계

"우와 강아지다!"


지난 23일 서울 관악구 서울대 해동첨단공학관(303동) 5층 로봇 시연장. 엄마 손을 꼭 잡은 어린아이들이 네 발로 선 로봇 앞에서 발을 동동 굴렀다. 몸을 웅크렸다가 펴고는 한쪽 다리를 들어 귀를 긁는 동작까지 흉내 냈다. 강아지의 모션 캡처 데이터를 학습한 4족 보행 로봇이었다. 이영환 전기정보공학부 대학원생(26)은 "건설 현장에서 자재를 운반하거나 재난 현장에서 인명 구조에 활용할 수 있다"고 소개했다. 두 발로 걷는 휴머노이드(인간형 로봇)보다 4족 보행 로봇이 험하고 가파른 지형을 안정적으로 움직일 수 있어 활용 가능성이 높다는 설명이다.

강아지부터 웨어러블까지…휴머노이드 넘어 '삶 바꿀' 로봇 공개 서울대학교 로보틱스 데이(SNU Robotics Day)가 열린 23일 서울 관악구 서울대 301동에서 강아지 로봇이 자유롭게 활보하고 있다. 이지예 기자
AD

올해 2회째를 맞은 '서울대학교 로보틱스 데이(SNU Robotics Day)'에는 20여개 연구실, 60여명의 연구진이 참여해 성과를 공개했다. 행사의 화두는 단연 '인간 중심 기술'이었다. 최근 휴머노이드를 중심으로 한 열풍과 달리 현장에선 사람의 움직임을 보조하는 웨어러블 기술 등이 전면에 섰다. 인간-로봇 상호작용(HRI)을 중심에 두고 논의를 확장하겠다는 취지다.


시연장 안쪽에는 장갑을 낀 사람의 손 움직임을 그대로 따라 하는 로봇 손이 방문객을 사로잡았다. 원격 조작 기술이 담긴 '웨어러블 글러브'다. 장갑을 낀 시연자가 엄지손가락을 안쪽으로 접자, 맞은편 로봇 손도 지체 없이 오므렸다. 박태준 박사과정생(30)은 "이 기술이 고도화되면 사람 손이 필요한 작업장의 자율화는 물론, 의사의 원격 수술도 가능해질 것"이라고 했다.

강아지부터 웨어러블까지…휴머노이드 넘어 '삶 바꿀' 로봇 공개 한 연구진이 23일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 로보틱스 데이(SNU Robotics Day)에서 '웨어러블 글로브'를 시연하고 있다. 이지예 기자

로보틱스 데이가 열린 301동 로비에는 각 연구실의 포스터가 빼곡히 붙었고, 연구진은 팀당 핵심 연구를 1분 동안 압축해 발표했다. 응용 가능성을 보여주는 다양한 연구가 등장했다.


한 학생은 노트북 화면을 들여다보며 가상 인체 모델의 다리를 움직였다. 화면 속 아바타가 걸음을 옮기자 웨어러블 로봇의 구동이 함께 시뮬레이션 됐다. 임건호 컴퓨터공학부 박사과정생(29)은 "웨어러블 로봇은 사람 몸에 붙여 실험해야 하지만, 환자를 대상으로 한 반복 실험은 한계와 비용 부담이 커 가상환경에서 제어 방식을 시뮬레이션하고 있다"며 "보행 보조 기술 고도화를 넘어 수술 이후 경과를 예측하는 분야로도 확장 가능성을 보고 있다"고 설명했다.

강아지부터 웨어러블까지…휴머노이드 넘어 '삶 바꿀' 로봇 공개 23일 서울 관악구 서울대에서 열린 로보틱스 데이(SNU Robotics Day) 로봇 시연장 모습. 서울대

이번 행사의 기획자 중 하나인 김아영 기계공학부 교수는 사람과의 상호작용을 고려하지 않은 소프트웨어 개발에만 매몰돼선 안 된다고 진단했다. 그는 "행사의 핵심은 한국 로보틱스의 방향을 함께 짚어보는 것"이라며 "결국 사람을 빼놓고는 로봇을 논할 수 없다"고 강조했다. 특히 단순한 상용화 문제보다 기술의 '적재적소 배치'를 최대 과제로 꼽았다. 김 교수는 "코너 케이스(현장에서 발생하는 변수)까지 고려해 실제 산업 현장에서 작동하게 해야 한다"고 강조했다.


'인간을 위한 기술'에 방점이 찍힌 행사답게 기계·전자공학 전공자만의 무대는 아니었다. 의류학·바이오 등 다양한 전공의 연구자가 대거 참여해 사람의 움직임과 사용성을 연구하고 있었다. 김민경 의류학과 석사과정생(25)은 "영화 '아바타'처럼 로봇을 활용하는 시대가 올 것이라 생각한다"며 "아무리 뛰어난 로봇이라도 사람이 쓰기 불편하면 의미가 없다고 생각하기 때문에 로봇을 위한 로봇이 아니라 '사람을 위한 로봇'을 연구하고 있다"고 말했다.

강아지부터 웨어러블까지…휴머노이드 넘어 '삶 바꿀' 로봇 공개 헨릭 크리스텐슨 교수가 23일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 로보틱스 데이(SNU Robotics Day) 로봇 시연장을 둘러보고 있다. 서울대학교

오후에는 '글로벌 로보틱스 포럼'을 통해 기술의 속도보다 방향성이 중요하다는 취지의 논의가 이어졌다. 헨릭 크리스텐슨 미국 UC샌디에이고 교수와 박종우 서울대 기계공학부 교수가 무대에 올라 인공지능(AI) 로봇 시대의 과제를 짚었다.


크리스텐슨 교수는 연구의 방점을 '과시'가 아닌 '현장 적용'에 찍어야 한다고 강조했다. 연구에서 인상적인 장면을 보여주는 것과 산업 현장에서 작동하는 시스템을 구축하는 일은 전혀 다른 문제라는 것이다. 한 학생이 '로봇 기술이 가장 적합한 분야는 무엇인가' 묻자 그는 "그렇게 묻지 말고 현장(real world)에 나가보라. 가능성은 무한하다"고 답하기도 했다.


크리스텐슨 교수는 최근 휴머노이드 열풍에 대해 "그저 꿈에 투자하는 것"이라며 경계심을 드러냈다. 그는 "로봇계는 지금 과하게 팔고 기대에 못 미치는(overselling and underdelivering) 상황"이라며 "일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 당장 모든 가정에 휴머노이드가 들어갈 것처럼 말하는 것이 대표적"이라고 꼬집었다. 휴머노이드가 가정에 보편적으로 보급될 가능성에 대해서도 제한적인 능력을 갖춘 로봇에 1만달러를 지불하진 않을 것이라고 평가했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한국 로봇 산업에 대해서는 긍정적 평가를 내놨다. 그는 "한국의 제조업은 훌륭한 산업 생태계를 갖추고 있다"며 "삼성·LG가 만든 제품을 전국이 사용하는 것은 제조뿐 아니라 유통 시스템도 강하다는 의미"라고 했다. 그러면서 "더 글로벌한 마음가짐을 갖길 바란다"고 조언했다.




이지예 기자 easy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기