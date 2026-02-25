송영길 전 대표, 진선기 광주 동구청장 예비후보 후원회장 맡는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

25일 광주 동구 학동 진선기 동구청장 예비후보 사무소에서 열린 '새로운 동구의 시작, 송영길과 함께하는 동행' 행사에서 송영길 전 더불어민주당 대표가 주민들과 대화하고 있다. 민찬기 기자

송영길 전 더불어민주당 대표가 진선기 광주 동구청장 예비후보의 후원회장을 맡았다.

25일 광주 동구 학동 진선기 동구청장 예비후보 사무소에서 열린 '새로운 동구의 시작, 송영길과 함께하는 동행' 행사에는 송영길 전 대표와 진선기 예비후보, 지역 주민 300여명 등이 참여했다.

송영길 전 더불어민주당 대표와 진선기 광주 동구청장 예비후보가 검찰청 앞에서 천막농성을 하고 있다. 진선기 후보 제공

진선기 예비후보는 송 전 대표의 정무특보를 담당하고 있다. 진 예비후보와 송 전 대표의 인연은 20여년간 이어져 온 것으로 알려졌다. 진 예비후보는 지난 2008년 송 전 대표의 민주당 최고위원 선거에서 광주 지역을 총괄하기도 했다. 송 전 대표가 검찰청 앞에서 천막농성을 할 당시에도 옆에서 함께했다.

송 전 대표는 "진 예비후보는 검찰 수사로 힘든 시기에도 옆에서 항상 자리를 지켜줬다. 밝고 긍정적인 생각 덕분에 그 시기를 버텨낼 수 있었다"며 "행정도 마찬가지라 생각한다. 긍정적인 마인드로 잘 이끌어나가길 바란다"고 말했다.





진선기 예비후보는 "송 전 대표를 향한 억울한 수사에도 꿋꿋이 버텨내며 무죄를 받게 돼서 다행이다"며 "송 전 대표와 함께 동구 발전을 이루기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

