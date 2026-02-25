창원특례시 성산구, 해빙기 대비 공공체육시설 안전 점검 실시

안전한 생활체육환경 조성에 앞장



경남 창원특례시 성산구는 야외활동이 많아지는 봄이 오기 전 관내 공공체육시설 51개소를 대상으로 운동기구, 정자, 벤치 등 시민 편의시설에 대해 안전 점검을 실시하고 있다.

성산구, 해빙기 대비 공공체육시설 안전 점검 실시.

성산구는 지난 23일부터 실시하고 있는 안전 점검은 겨울에서 봄으로 계절이 전환되는 시기적 특성을 고려해 동결에 따른 지반 변화 및 체육 시설물 변형 등으로 인해 발생할 수 있는 안전사고를 대비하기 위함이다.

성산구는 구청 문화위생과를 중심으로 8개 동에서 점검반을 편성해 주민운동장 내 체육시설 운동기구의 부품 탈락 여부 및 기초부 고정 상태, 정자와 벤치의 목재 고정 상태 및 도색 노후 정도를 중점으로 점검할 방침이다.





김수윤 문화위생과장은 "이번 해빙기 대비 안전 점검을 통하여 공공체육시설에 대한 안전성을 확보하고 지속 관리함으로써 구민들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 체육활동을 도모할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

