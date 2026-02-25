석욱희 함안부군수, 읍·면 순시 산불예방 점검 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영농부산물과 생활 쓰레기, 논밭두렁

소각 행위 절대 금지해 달라고 강조

경남 함안군은 석욱희 함안 부군수가 지난 19일부터 24일까지 10개 읍·면을 순회하며 건조한 날씨와 강풍으로 인한 해빙기 산불 예방에 각별한 주의를 기울이기 위해 산불 예방 점검을 실시했다고 25일 밝혔다.

이번 점검에서 석 부군수는 읍·면별 마을회관을 찾아 영농부산물과 생활 쓰레기, 논밭두렁 소각 행위를 절대 금지해 달라고 강조했다. 또 화목 사용 농가들을 방문해 화목보일러 사용에 따른 재처리 불씨 관리를 중점적으로 살폈다.

산불 대응 진화 및 대피 훈련 실시. 함안군 제공

AD

아울러 '산림재난방지법'이 올해 2월 1일부터 시행되면서 산불 처벌 규정이 강화된 내용을 안내하고, 소각 행위를 중단해 줄 것을 당부했다.

이어 읍면별 산불감시초소를 방문해 산불 조기 발견의 중요성을 알리며 상황 발생 시 즉각적으로 연락하고 안전하게 초동 대응해 줄 것을 요청했다.





AD

석욱희 부군수는 "다가오는 3월은 대형 산불 발생 가능성이 높은 시기인 만큼, 산불을 막는 가장 좋은 방법은 소각을 하지 않고 불씨를 철저히 관리하는 것이다"며 "군민 모두가 산불 예방에 대한 경각심을 갖고 실천해 주시기 바란다"고 전했다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>